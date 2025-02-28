"Я сама такая": Оля Полякова назвала Тину Кароль "нервной крикухой" (видео)

В 2021 году Полякова назвала Кароль "известной плакальщицей на похоронах". Теперь она ответила, как относится к коллеге и почему они конкурируют.

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Украинская певица Оля Полякова рассказала о конкуренции с Тиной Кароль, назвав коллегу по сцене "нервной крикухой". Соответствующее видео распространяется в TikTok.

Оля Полякова рассказала о конкуренции с Тиной Кароль

Звезда сцены во время тура "Взрослых девочек" за рубежом отметила, что на самом деле любит Тину Кароль как артистку.

"Она "нервная крикуха". Такой и должна быть артистка, я сама такая. Я люблю Тину, как-то так случилось, что нас осталось только двое и бодаться приходится друг с другом. Я бы бодалась с Ефросининой, но я почему-то с ней подружилась. Плюс она не поет. С Тиной мы играем историю конкуренции", — сказала Полякова.

Как на это отреагировала Тина Кароль

Певица распространила видео в своем телеграм-канале, написав: "О май гад. Лукед май фейс".

Что известно о скандале Оли Поляковой и Тины Кароль

В 2021 году Полякова публично назвала Тину Кароль "известной плакальщицей на похоронах". Впоследствии артистка оправдывалась за свои слова, объяснив, что имела в виду только творчество Кароль, а не то, что у нее умер муж и продюсер Евгений Огир.

"Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень грустный репертуар. Саму артистку Тину Кароль я очень люблю и уважаю. Поэтому никогда не стала бы шутить на тему ее личной трагедии, ее личной истории", — отметила Полякова.

После таких слов Тина Кароль ответила коллеге по цеху: "Ты была права. Я буду плакать о нас, о нем всю жизнь, а жить ради сына. Но не на похоронах, а за здоровье и за силу высоты в близости родственных душ!"

Напомним, Тина Кароль заговорила о желании стать мамой во второй раз.

Также Фокус писал о ссоре Тины Кароль с Лерой Мандзюк.