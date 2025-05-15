"Але я правду писала": Полякова розповіла, як випадково назвала Лорак "куркою"

Українська співачка Оля Полякова згадала, як до повномасштабної війни надіслала колезі Ані Лорак повідомлення з різкою критикою. Після цього вона була заблокована.

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Як передала 14 травня кореспондентка "ТСН", історією з минулого Оля Полякова поділилась під час шоу "Дорослі дівчата" у Києві.

Ведучих шоу запитали, кому вони можуть написати з медійних особистостей, коли трохи вип’ють. Полякова зізналась, що ще до повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну втрапила у "дуже смішну історію" з Ані Лорак. На той час співачка, яка нині будує кар’єру у Росії, вже виступала у Москві.

"Ми її якось цькували за це, але не так щоб сильно. І ось вона в черговий раз приїхала до Одеси в якийсь клуб. І мені мій директор Артем скидає відео з її виступу", — згадала Полякова.

Переглянувши відео, співачка різко розкритикувала виступ колеги.

"Боже, що це за костюми? З якого вони секондхенду? Танцювати не вміє. Співає ніяк. Курка, ще й ноги короткі", — написала вона.

Артистка впевнено надіслала повідомлення, адже була переконана, що пише це директору. Невдовзі їй передзвонив Артем і розповів, що з ним зв’язався адміністратор Лорак. Єдиним його запитанням було, чи не був зламаний акаунт Полякової.

"І тут я розумію, що відправила своє повідомлення Ані Лорак. Але я правду писала", — підкреслила вона.

Співачка додала, що після цього випадку Лорак заблокувала її у соцмережах.

Нагадаємо, 16 квітня у росЗМІ інформували, що співачка українського походження Ані Лорак поїхала з Росії за кордон, щоб оновити свій український паспорт. Після цього артистка надіслала нові дані податківцям, щоб і далі давати концерти у країні-агресорі.

Також Фокус повідомляв, що співачка Оля Полякова знялася для квітневого номера журналу Playboy. Знімок для обкладинки зробила відома фотографиня Соня Плакидюк.