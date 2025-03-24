Оля Полякова вперше з'явилась на обкладинці українського Playboy

Співачку для фотосету знімали у Франції.

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Оля Полякова з'явилась на обкладинці українського журналу Playboy. Це її перша поява на сторінках відомого еротичного видання. Першим знімком поділились на його сторінці, зауваживши, що це номер журналу, який вийде у квітні.

Оля Полякова на обкладинці Playboy

Фотографувала Олю Полякову відома фотографиня Соня Плакидюк. На сторінках глянцю співачка постала у відвертому вбранні. Артистка позувала перед камерою в джинсових шортах та білій розстібнутій сорочці.

Для Playboy виконавиця позувала з нагоди 46-річчя.

В підписі до фото у Instagram зауважили, що українська поп-діва вперше з'явилася на обкладинці легендарного чоловічого журналу.

Сама співачка перепостила знімок із повідомленням, що справжня краса не має віку.

"Співачка зараз у своїй найкращій формі. І на власному прикладі демонструє, що фантастичне тіло — це не про цифри в паспорті, а про сильне бажання та наполегливу працю", — написано під знімком.

Нагадаємо, 15 лютого Оля Полякова була у Києві та відвідала прем'єру четвертого сольного альбому співака MONATIK "Вічно танцююча людина".