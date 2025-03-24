Оля Полякова впервые появилась на обложке украинского Playboy

Певицу для фотосета снимали во Франции.

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Оля Полякова появилась на обложке украинского журнала Playboy. Это ее первое появление на страницах известного эротического издания. Первым снимком поделились на его странице, отметив, что это номер журнала, который выйдет в апреле.

Оля Полякова на обложке Playboy

Фотографировала Олю Полякову известный фотограф Соня Плакидюк. На страницах глянца певица предстала в откровенном наряде. Артистка позировала перед камерой в джинсовых шортах и белой расстегнутой рубашке.

Для Playboy исполнительница позировала по случаю 46-летия.

В подписи к фото в Instagram отметили, что украинская поп-дива впервые появилась на обложке легендарного мужского журнала.

Сама певица перепостила снимок с сообщением, что настоящая красота не имеет возраста.

"Певица сейчас в своей лучшей форме. И на собственном примере демонстрирует, что фантастическое тело — это не о цифрах в паспорте, а о сильном желании и упорном труде", — написано под снимком.

Напомним, 15 февраля Оля Полякова была в Киеве и посетила премьеру четвертого сольного альбома певца MONATIK "Вечно танцующий человек".