"Без зайвого галасу": Лорак виїхала з РФ, щоб оновити свій український паспорт, — росЗМІ

Співачка Ані Лорак таємно поновила свій український паспорт. Нові дані вона надала податковій, щоб і надалі заробляти на концертах у країні-агресорці.

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Про це 16 квітня повідомили у Mash.

У Росії немає українських посольств, тож для оновлення паспорта Лорак довелося їхати за кордон. Журналісти припустили, що це могли бути Грузія або Вірменія, точної інформації немає.

Співачка "без зайвого галасу" замінила документ, а потім надіслала нові дані у Федеральну податкову службу РФ. Цього вимагав від Лорак закон, щоб вона й надалі давала концерти у Росії.

Зазначається, що Лорак нібито залишилась без імені по батькові, бо у нових українських паспортах "їх тепер не вказують". Однак Фокус наголошує, що ця теза — неправдива.

В Україні дійсно неодноразово виникали ідеї скасувати ім’я по батькові, однак петиції про це не отримували достатньої підтримки й відповідного законопроєкту ухвалено не було. У сучасних українських паспортах, у формі ID-картки, вказується повний ПІБ. Єдина відмінність — ім’я по батькові не транслітерується, як це роблять з іменем та прізвищем. З 1 січня 2021 року лиш набрав чинності закон про те, що українці можуть змінювати ім’я по батькові.

На сайті Державної міграційної служби вказано, що до паспорта громадянина України у форматі картки серед іншого вноситься ім’я особи. Відповідно ж до закону ім’я фізичної особи складається з прізвища, власного імені та по батькові.

Лорак вирішила оновити паспорт на тлі новин про те, що вона прагне отримати громадянство РФ. За даними Mash, вона готувалась отримати російський паспорт ще з осені 2022 року, коли проти неї запровадили персональні санкції в Україні. Про наміри співачки стало відомо у березні 2024 року. Вона не виступала на батьківщині з 2017 року, будуючи кар’єру у Росії.

Нагадаємо, 22 листопада минулого року президент Володимир Зеленський позбавив державних нагород низку співаків. Серед них була й "народна артистка України" Ані Лорак, яка отримала це звання у 2008 році.

У березні стало відомо, що Лорак таємно вийшла заміж на Мальдівах. За даними росЗМІ, іспанець Ісаак Віджрак освідчився їй ще у вересні. Співачка зазначала, що це була "казкова подорож" і церемонія була дуже інтимною — лише для двох.