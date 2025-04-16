"Без лишней шумихи": Лорак выехала из РФ, чтобы обновить свой украинский паспорт, — росСМИ

Певица Ани Лорак тайно возобновила свой украинский паспорт. Новые данные она предоставила налоговой, чтобы и в дальнейшем зарабатывать на концертах в стране-агрессоре.

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Об этом 16 апреля сообщили в Mash.

В России нет украинских посольств, поэтому для обновления паспорта Лорак пришлось ехать за границу. Журналисты предположили, что это могли быть Грузия или Армения, точной информации нет.

Певица "без лишнего шума" заменила документ, а затем направила новые данные в Федеральную налоговую службу РФ. Этого требовал от Лорак закон, чтобы она и в дальнейшем можно давать концерты в России.

Отмечается, что Лорак якобы осталась без отчества, потому что в новых украинских паспортах "их теперь не указывают". Однако Фокус подчеркивает, что этот тезис — ложный.

В Украине действительно неоднократно возникали идеи отменить отчество, однако петиции об этом не получали достаточной поддержки и соответствующий законопроект принят не был. В современных украинских паспортах, в форме ID-карты, указывается полное ФИО. Единственное отличие — отчество не транслитерируется, как это делают с именем и фамилией. С 1 января 2021 года лишь вступил в силу закон о том, что украинцы могут менять отчество.

На сайте Государственной миграционной службы указано, что в паспорт гражданина Украины в формате карточки среди прочего вносится имя лица. Согласно же закону имя физического лица состоит из фамилии, собственного имени и отчества.

Лорак решила обновить паспорт на фоне новостей о том, что она стремится получить гражданство РФ. По данным Mash, она готовилась получить российский паспорт еще с осени 2022 года, когда против нее ввели персональные санкции в Украине. О намерениях певицы стало известно в марте 2024 года. Она не выступала на родине с 2017 года, строя карьеру в России.

Напомним, 22 ноября прошлого года президент Владимир Зеленский лишил государственных наград ряд певцов. Среди них была и "народная артистка Украины" Ани Лорак, которая получила это звание в 2008 году.

В марте стало известно, что Лорак тайно вышла замуж на Мальдивах. По данным росСМИ, испанец Исаак Виджрак сделал ей предложение еще в сентябре. Певица отмечала, что это было "сказочное путешествие" и церемония была очень интимной — только для двоих.