"Но я правду писала": Полякова рассказала, как случайно назвала Лорак "курицей"

Украинская певица Оля Полякова вспомнила, как до полномасштабной войны прислала коллеге Ани Лорак сообщение с резкой критикой. После этого она была заблокирована.

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Как передала 14 мая корреспондентка "ТСН", историей из прошлого Оля Полякова поделилась во время шоу "Дорослі дівчата" в Киеве.

Ведущих шоу спросили, кому они могут написать из медийных личностей, когда немного выпьют. Полякова призналась, что еще до полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину попала в "очень смешную историю" с Ани Лорак. В то время певица, которая сейчас строит карьеру в России, уже выступала в Москве.

"Мы ее как-то травили за это, но не так чтобы сильно. И вот она в очередной раз приехала в Одессу в какой-то клуб. И мне мой директор Артем скидывает видео с ее выступления", — вспомнила Полякова.

Просмотрев видео, певица резко раскритиковала выступление коллеги.

"Боже, что это за костюмы? Из какого они секондхенда? Танцевать не умеет. Поет никак. Курица, еще и ноги короткие", — написала она.

Артистка уверенно отправила сообщение, ведь была убеждена, что пишет это директору. Вскоре ей перезвонил Артем и рассказал, что с ним связался администратор Лорак. Единственным его вопросом было, не был ли взломан аккаунт Поляковой.

"И тут я понимаю, что отправила свое сообщение Ани Лорак. Но я правду писала", — подчеркнула она.

Певица добавила, что после этого случая Лорак заблокировала ее в соцсетях.

Напомним, 16 апреля в росСМИ информировали, что певица украинского происхождения Ани Лорак поехала из России за границу, чтобы обновить свой украинский паспорт. После этого артистка прислала новые данные налоговикам, чтобы и дальше давать концерты в стране-агрессоре.

Также Фокус сообщал, что певица Оля Полякова снялась для апрельского номера журнала Playboy. Снимок для обложки сделала известный фотограф Соня Плакидюк.