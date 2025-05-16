Крістен Стюарт вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю-2025 з рожевим волоссям (фото)

Американська акторка Крістен Стюарт дотримується нових правил червоної доріжки Каннського кінофестивалю-2025. Зірка "Сутінок" вийшла на публіку в ніжному рожевому вбранні.

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Про це пише Page Six.

У п'ятницю, 16 травня, Стюарт відвідала прем'єру фільму "Хронологія води", який став її режисерським дебютом, одягнувши світло-рожеву напівпрозору максі-спідницю поверх короткого твідового костюма.

Згідно з новим дрес-кодом фестивалю, "оголеність заборонена на червоній доріжці, як і в будь-якій іншій зоні фестивалю". Технічно зірка екрану, яка була одягнена в повний образ від Chanel, цього не порушила.

Крістен Стюарт у Каннах Фото: Getty Images

Завдяки лайфхаку, запропонованому її стилісткою Тарою Свеннен, акторка залишалася прихованою — за винятком живота та зони нижче середини стегна. Зверху зірка "Сутінок" одягла твідовий блейзер квадратного крою з короткими рукавами, прикрашений чорними та срібними ґудзиками.

Діамантове кольє-чокер та блідо-рожеві туфлі на підборах доповнили дизайнерський ансамбль.

Ба більше, знаменитість дебютувала з яскраво-рожевим волоссям, пофарбованим у плавний візерунок, та платиновим білявим волоссям, зібраним у неохайний пучок.

Крістен Стюарт у Каннах Фото: Getty Images

Нагадаємо, тим часом німецька супермодель Гайді Клум проігнорувала вимогу організаторів Каннського кінофестивалю та порушила дрес-код заходу.

Також Фокус писав про появу в Каннах української співачки Олі Полякової. Зірка потрапила в інцидент незадовго до виходу на червону доріжку.