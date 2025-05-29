Брэд Питт после развода и 8 лет судов признался, как ему жилось с Анджелиной Джоли

Голливудский актер Брэд Питт прокомментировал окончательный развод с Анджелиной Джоли после восьми лет судебных процессов. У экс-пары подрастает шестеро детей.

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Об этом звезда "Трои" рассказал в интервью GQ.

Брэда спросили, почувствовал ли он "облегчение", когда они с Энджи официально урегулировали свой развод в декабре 2024 года.

"Нет, я не думаю, что это было что-то такое серьезное", — сказал актер.

"Просто что-то начинает воплощаться в жизнь. Юридически", — добавил Питт.

Его комментарий прозвучал через шесть месяцев после того, как коллеги по фильму "Мистер и миссис Смит" урегулировали свой развод. Джоли подала на расторжение брака еще в сентябре 2016 года.

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Брэд Питт и Анджелина Джоли: громкий развод пары

Джоли и Питт фактически развелись еще в 2019 году, однако долгие годы после этого продолжались судебные процессы за опеку над детьми и совместный бизнес, а именно имение-винодельню во Франции.

"Это лишь одна часть длительного процесса, который начался восемь лет назад. Честно говоря, Анджелина истощена, но она чувствует облегчение, что эта часть закончилась", — сказал в конце 2024 года ее адвокат Джеймс Саймон СМИ.

У бывших влюбленных есть шестеро детей: Мэддокс, 23 года, Пакс, 21 год, Захара, 20 лет, Шайло, 19 лет, и близнецы Нокс и Вивьен, 16 лет. Последние трое — биологические наследники звезд.

Брэд Питт Фото: God’s True Cashmere

Впрочем, ни один из детей не общается с отцом, а некоторые из них даже решили отказаться от знаменитой фамилии.

Ранее источник сообщили, что Питт "знал и был расстроен", что его и Джоли первая биологическая дочь Шайло отказалась от его фамилии.

"Он никогда не испытывал большей радости, чем когда она родилась. Он всегда хотел дочь", — говорил инсайдер.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Сначала инсайдеры говорили, что Брэд Питт не хочет жениться на Инес де Рамон, ведь актер сильно разочарован разводом с Анджелиной Джоли. Впрочем, впоследствии стало известно, что актер готов начать новую страницу жизни и в третий раз пойти под венец.

Старшая родная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло становится все больше похожей на свою знаменитую мать. К такому выводу пользователи пришли, увидев свежие снимки девушки.

Кроме того, Анджелина Джоли посетила Каннский кинофестиваль-2025 в элегантном образе на премьере фильма "Эддингтон". Появление экс-супруги Брэда Питта в Каннах произошло впервые за 14 лет.