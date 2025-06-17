61-летний Брэд Питт вывел в свет вдвое младшую женщину, на которой хочет жениться (фото)

61-летний американский актер Брэд Питт вышел на публику со своей девушкой, 32-летней дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон.

Related video

Накануне в Нью-Йорке состоялась премьера фильма "Формула-1" американского режиссера Джозефа Косински, в котором Брэд сыграл одну из главных ролей. На красной дорожке актер появился не один, а в компании своей возлюбленной Инес де Рамон, пишет Page Six.

На красной дорожке пара позировала в контрастных образах. Бывший муж Анджелины Джоли предстал в классическом костюме, а его избранница отдала предпочтение легкой блузке, сочетая ее с юбкой, украшенной бахромой, и сумкой Chanel. Влюбленные крепко держались за руки, улыбались и выглядели счастливыми.

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Getty Images

Брэд Питт собирается жениться

Брэд Питт и Инес де Рамон встречаются два с половиной года. Они впервые появились как пара на публике в ноябре 2022 года на концерте Боно. Инсайдеры говорили, что актер уже сделал предложение Инес перед отлетом в Новую Зеландию на съемки фильма.

"Брэд знает, как тяжело Инес пережила его развод, и ценит, что любимая продолжала стоять на его стороне, несмотря на то, насколько ожесточенной была битва или как долго она длилась", — говорили инсайдеры.

Влюбленные планируют сыграть свадьбу в конце лета или в начале осени этого года. Скорее всего, это будет небольшая церемония, куда пригласят только самых близких.

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Getty Images

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Брэд Питт прокомментировал окончательный развод с Анджелиной Джоли после восьми лет судебных процессов.

Сначала инсайдеры говорили, что Брэд Питт не хочет жениться на Инес де Рамон, ведь актер сильно разочарован разводом с Джоли. Впрочем, впоследствии стало известно, что он таки готов в третий раз пойти под венец.

Кроме того, старшая родная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло становится все больше похожей на свою мать.