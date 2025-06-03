Дочка Анджеліни Джолі відмовилася від свого імені: як її тепер звуть

19-річна Шайло, старша рідна дочка голлівудських суперзірок Бреда Пітта й Анджеліни Джолі, яка раніше відмовилася від прізвища батька, тепер вирішила позбутися і свого імені.

Related video

Про це повідомляє People.

Вона з'явилася на вечері, присвяченій запуску колекції модельєра Ізабель Марант з Net-A-Porter у Лос-Анджелесі, під новим ім'ям.

Шайло була хореографом для музиканта Луелли, яка виконала свій нещодавно випущений сингл "Naïve" на вечері з двома танцюристами, Кеоні Роуз і Тако Сузуко. У прес-релізі заходу дівчина згадується, як Ши Джолі.

Щодо прізвища доньки акторів, то юридично та отримала право носити ім'я Шайло Джолі минулого року. Вона подала заяву про виключення "Пітт" зі свого прізвища у 18-й день народження в травні 2024 року.

Крім Шайло, у Джолі і Пітта є ще п'ятеро дітей — Меддокс (23 роки), Захара (20 років), Пакс (21 рік) і 16-річні Нокс і Вів'єн.

Шайло — не єдина, хто відмовився від прізвища Пітта. У програмці нового мюзиклу "Аутсайдери", який Вів'єн допомагала продюсувати матері, молодшу доньку актриси вказано як "Вів'єн Джолі" замість "Вів'єн Джолі-Пітт". Поки що немає інформації, чи змінила дівчина своє прізвище офіційно.

У листопаді минулого року, коли Захара, прийомна дочка Анджеліни, приєдналася до відділення Mu Pi жіночого товариства Alpha Kappa Alpha у своєму університеті, коледжі Спелмана, вона представилася як "Захара Марлі Джолі".

Усе це сталося після багатьох років повідомлень про напружені стосунки Пітта з його дітьми відтоді, як Джолі вперше подала на розлучення й одноосібну фізичну опіку над їхніми дітьми 2016 року.

Рішення дітей засмутило Бреда, і, за словами інсайдерів, він сподівається в майбутньому налагодити з ними стосунки.

Раніше Фокус писав, що:

Анджеліна Джолі мстить Бреду Пітту за допомогою їхніх дітей. Це відбувається щоразу, коли він здобуває якусь перемогу в суді.

Акторка розповіла, чим захоплюються її сини та доньки, які після розлучення батьків живуть із нею.

Ми також повідомляли, що в мережі почали жваво обговорювати нові фото Шайло Джолі.