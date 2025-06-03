Дочь Анджелины Джоли отказалась от своего имени: как ее теперь зовут

19-летняя Шайло, старшая родная дочь голливуских суперзвезд Брэда Питта и Анджелины Джоли, которая ранее отказалась от фамилии отца, теперь решила избавиться и от своего имени.

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Об этом сообщает People.

Она появилась на ужине, посвященном запуску коллекции модельера Изабель Марант с Net-A-Porter в Лос-Анджелесе, под новым именем.

Шайло была хореографом для музыканта Луэллы, которая исполнила свой недавно выпущенный сингл "Naïve" на ужине с двумя танцорами, Кеони Роуз и Тако Сузуко. В пресс-релизе мероприятия девушка упоминается, как Ши Джоли.

Что касается фамилии дочери актеров, то юридически та получила право носить имя Шайло Джоли в прошлом году. Она подала заявление об исключении "Питт" из своей фамилии в 18-й день рождения в мае 2024 года.

Помимо Шайло, у Джоли и Питта, есть еще пять детей — Мэддокс (23 года), Захара (20 лет), Пакс (21 год) и 16-летние Нокс и Вивьен.

Шайло — не единственная, кто отказался от фамилии Питта. В программке нового мюзикла "Аутсайдеры", который Вивьен помогала продюсировать матери, младшая дочь актрисы указана как "Вивьен Джоли" вместо "Вивьен Джоли-Питт". Пока что нет информации, изменила ли девушка свою фамилию официально.

В ноябре прошлого года, когда Захара, приемная дочь Анджелины, присоединилась к отделению Mu Pi женского общества Alpha Kappa Alpha в своем университете, колледже Спелмана, она представилась как "Захара Марли Джоли".

Все это произошло после многих лет сообщений о напряженных отношениях Питта с его детьми с тех пор, как Джоли впервые подала на развод и единоличную физическую опеку над их детьми в 2016 году.

Решение детей расстроило Брэда, и, по словам инсайдеров, он надеется в будущем наладить с ними отношения.

Ранее Фокус писал, что:

Анджелина Джоли мстит Брэду Питту с помощью их детей. Это происходит каждый раз, когда он одерживает какую-то победу в суде.

Актриса рассказала, чем увлекаются ее сыновья и дочери, которые после развода родителей живут с ней.

Мы также сообщали, что в сети начали оживленно обсуждать новые фото Шайло Джоли.