Дочь Брэда Питта решила официально отречься от фамилии отца

Шайло Хочет, чтобы в ее документах в качестве фамилли фигурировала только Джоли.

Старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло, которой 27 мая исполнилось 18 лет, официально попросила исключить слово "Питт" из ее фамилии в судебных документах, сообщает TMZ. Она хочет, чтобы у нее в паспорте было написано Шайло Джоли.

По данным издания, другие дети актера — Вивьен, Захара и Мэддокс — также не используют Питт в качестве своей фамилии, хотя они не подавали документов на юридическое изменение своих фамилий.

Запрос Шайло еще не одобрен, поскольку еще продолжается рассмотрение документов.

Это произошло на фоне заявлений Питта о том, что он хочет наладить разорванную связь с дочерью, которая еще совсем недавно собиралась переехать к нему. Ее новое решение Брэд пока никак не комментировал.

У Брэда и Анджелины есть биологические дети — Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен, а также трое приемных. Это 22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс и 19-летняя Захара.

Звезды Голливуда начали встречаться после того, как Питт и Дженнифер Энистон объявили о своем разводе в 2005 году. Влюбленные поженились в 2014 году, а на развод Джоли подала в 2016 году после всего лишь двух лет брака. Три года спустя, в 2019-м, Брэд и Анджелина были официально разведены.

Однако это не помешало им судиться по сей день: сначала за опеку над детьми, потом по финансовым вопросам. Из-за этого у актера очень натянутые отношения с детьми.

Ранее бывший телохранитель пары обвинил Джоли в попытке помешать сыновьям и дочерям общаться с отцом. В свою очередь инсайдеры верят в то, что со временем дети наладят связь с Питтом, поскольку четверо из шести уже совершеннолетние и могут сами принимать решения, с кем им общаться, не оглядываясь на свою мать.

"С несовершеннолетними все еще так, но с Шайло это больше не выбор Энджи", — продолжили они. "Если Шайло решит ограничить контакты со своим отцом, это ее решение. Брэд все равно будет любить ее безоговорочно, независимо от того, что она решит сделать", — говорят люди из окружения актера.

Напомним, Фокус писал, что Анджелина Джоли потерпела новое поражение в суде против Брэда Питта.