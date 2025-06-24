"F1": каким получился новый фильм с Брэдом Питтом и лучшая реклама "Формулы-1" в истории

В Украине начался показ долгожданной спортивной драмы Джозефа Косински о спортсменах "Формулы-1" c Брэдом Питтом в главной роли. Назвать этот фильм просто зрелищным или эмоциональным будет неправильно или, вернее сказать, мало. По сути, перед нами – лучшая реклама "Формулы-1" в истории и одна из лучших работ актера с большим количеством хороших ролей, в том числе и в спортивных драмах.

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По данным Bloomberg, бюджет фильма составил около 300 миллионов долларов, что делает его самым дорогим проектом в истории Apple. К слову, в фильме продюсером указан Льюис Хэмилтон – пилот болида Ferrari на "Формуле – 1". Этот человек требует отдельного внимания, поэтому всем, кто не в курсе, просто рекомендуем его погуглить.

Фокус посмотрел картину одним из первых и делится впечатлениями.

О чем фильм "F1" 2025 с Брэдом Питтом в главной роли

Сонни Хейс (Брэд Питт) – талантливый и дерзкий гонщик, настоящий "золотой мальчик" гонок "Формулы-1" в 1990-х годах, чью блистательную карьеру в юности сломала страшна авария, повлекшая многочисленные травмы, вплоть до перелома позвоночника.

Это ужасное событие в прямом смысле разорвало его жизнь на куски: он ушел из мира больших гонок, дважды развелся, успел поработать таксистом, проиграть свое состояние в карты и теперь живет в трейлере, выступая за любительские команды в коммерческих гонках.

Трейлер фильма "F1"

В нем много боли, разочарования и нереализованного таланта, которые сделали его желчным взрослым маленьким мальчиком. Он решает ни к чему и ни к кому не привязываться и жить сегодняшним днем.

И один из таких дней приносит ему встречу с бывшим партнером по команде в "Формуле-1" Рубеном Сервантесом (Хавьер Бардем). Тот предлагает ему место в команде с молодым и талантливым партнером, восходящей звездой гонок Джошуа Пирсом (Идрис Демсон).

Рубен мотивирует свой выбор нежеланием растить из молодежи партнера для Пирса и отсутствием времени на это в сложившихся условиях. Команда Рубена не выиграла ни одного заезда в сезоне, что угрожает ей продажей, причем задешево.

Хавьер Бардем сыграл Рубена Сервантеса, который вернуд Хейсу вкус к жизни Фото: Кадр из фильма

Конечно же Сонни Хейс сначала отказывается, но игнорировать такой соблазн он не может.

"Я предлагаю тебе шанс стать легендой за один сезон", — говорит Рубен, оставляя ему билеты в первом классе на самолет в Великобританию.

Сонни Хейс сталкивается с тем, что он "заржавел" и потерял связь с современными болидами, ведь выпал из седла на целых 30 лет. Но он все такой же быстрый и изобретательный.

Ему предстоит сложная задача: не только вернуть свою жизнь, побороть многочисленные сомнения и страхи, воспользоваться шансом на победу, но и выстроить отношения с молодым и нагловатым партнером по команде, который считает героя Брэда Питта отсталым пенсионером.

Непринужденная заносчивость Сонни, ставшая его главным защитным механизмом, создает ему конфликты в новом коллективе. Но со временем его коллеги понимают, что перед ними – бриллиант "Формулы-1", не получивший возможности засиять своевременно. Он хитер, изобретателен, способен просчитывать на десять шагов вперед и создавать непредвиденные ситуации на треке, меняя ситуацию в пользу своей команды. Другими словами, Сонни демонстрирует тактический гений, превратив главное автошоу на планете в неповторимый, полный неожиданностей аттракцион.

Хейс почти не думает о вознаграждении, ему чужд интерес к трофеям, он показывает карточные фокусы во время важных встреч и, кажется, ему не до чего всерьез нет дела.

У него есть идеи, как увеличить скорость болида, которые становятся решающими для участия и возможности победить. Сонни делится ими с главным инженером команды по имени Кейт (Кэрри Кордон).

"Я никогда не флиртовал с инженером "Формулы – 1", – говорит Сонни Хейс. Но флирт был совсем не главным, хотя и добавил романтическую линию в этот и без того до краев эмоциональный сюжет.

Отдельного внимания заслуживает история взаимоотношений Сонни Хейса и Джошуа Пирса. Сонни видит в партнере молодого себя, а Джошуа — олицетворение страхов и провала в карьере звездного гонщика. Это создает большой накал в их отношениях и постоянные конфликты, которые, впрочем, становятся ступенькой для эмоционального развития каждого из них.

Брэд Питт закрепил за собой звание одного из самых лучших актеров Голливуда Фото: Кадр из фильма

Они медленно идут к взаимопониманию и командной работе, такой необходимой для сохранения команды Рубена Сервантеса.

Картина снята на реальных трассах при полном сотрудничестве организаторов и участников "Формулы- 1". В общем и целом перед нами — очень глянцевый рекламный фильм с крутой актерской и съемочной командой. Результат превзошел ожидания, а Брэду Питту удалась роль побитого жизнью талантливого мальчишки, которому уже за 60.

Пожалуй, это лучшая реклама гонок "Формула-1" за всю историю их существования, в котором даже продакт-плейсмент выглядит органично и не вызывает отторжения. А настоящие поклонники "Формулы" будут рады появлению в кадре реальных пилотов.

Apple сняли настоящую мужскую мелодраму, способную заставить прослезиться даже крепких парней с богатой биографией. Здесь — все о мужской боли, не прожитых победах и потерянных достижениях, мощной конкуренции и истинной дружбе длиною в жизнь.

Ранее Фокус писал, почему фильм про зомби "28 лет спустя" обязателен к просмотру. Мы также рассказывали, как Брэд Питт потерял сознание на съемках фильма.