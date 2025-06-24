"F1": яким вийшов новий фільм із Бредом Піттом і найкраща реклама "Формули-1" в історії

В Україні розпочався показ довгоочікуваної спортивної драми Джозефа Косинськи про спортсменів "Формули-1" з Бредом Піттом у головній ролі. Назвати цей фільм просто видовищним або емоційним буде неправильно або, точніше сказати, мало. По суті, перед нами — найкраща реклама "Формули-1" в історії та одна з найкращих робіт актора з великою кількістю хороших ролей, зокрема і в спортивних драмах.

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За даними Bloomberg, бюджет фільму склав близько 300 мільйонів доларів, що робить його найдорожчим проектом в історії Apple. До слова, у фільмі продюсером вказано Льюїса Хемілтона — пілота боліда Ferrari на "Формулі-1". Ця людина потребує окремої уваги, тому всім, хто не в курсі, просто рекомендуємо його погуглити.

Фокус подивився картину одним із перших і ділиться враженнями.

Про що фільм "F1" 2025 з Бредом Піттом у головній ролі

Сонні Гейс (Бред Пітт) — талановитий і зухвалий гонщик, справжній "золотий хлопчик" перегонів "Формули-1" у 1990-х роках, чию блискучу кар'єру в юності зламала страшна аварія, що спричинила численні травми, аж до перелому хребта.

Ця жахлива подія в прямому сенсі розірвала його життя на шматки: він пішов зі світу великих перегонів, двічі розлучився, встиг попрацювати таксистом, програти свої статки в карти і тепер живе в трейлері, виступаючи за аматорські команди в комерційних перегонах.

Трейлер фільму "F1"

У ньому багато болю, розчарування і нереалізованого таланту, які зробили його жовчним дорослим маленьким хлопчиком. Він вирішує ні до чого і ні до кого не прив'язуватися і жити сьогоднішнім днем.

І один із таких днів приносить йому зустріч із колишнім партнером по команді у "Формулі-1" Рубеном Сервантесом (Хав'єр Бардем). Той пропонує йому місце в команді з молодим і талановитим партнером, висхідною зіркою перегонів Джошуа Пірсом (Ідріс Демсон).

Рубен мотивує свій вибір небажанням ростити з молоді партнера для Пірса і відсутністю часу на це в умовах, що склалися. Команда Рубена не виграла жодного заїзду в сезоні, що загрожує їй продажем, причому задешево.

Хав'єр Бардем зіграв Рубена Сервантеса, який повернув Гейсу смак до життя Фото: Кадр из фильма

Звісно ж Сонні Гейс спочатку відмовляється, але ігнорувати таку спокусу він не може.

"Я пропоную тобі шанс стати легендою за один сезон", — каже Рубен, залишаючи йому квитки в першому класі на літак до Великої Британії.

Сонні Хейс стикається з тим, що він "заіржавів" і втратив зв'язок із сучасними болідами, адже випав із сідла на цілих 30 років. Але він усе такий самий швидкий і винахідливий.

На нього чекає складне завдання: не тільки повернути своє життя, побороти численні сумніви і страхи, скористатися шансом на перемогу, а й вибудувати стосунки з молодим і нахабним партнером по команді, який вважає героя Бреда Пітта відсталим пенсіонером.

Невимушена зарозумілість Сонні, що стала його головним захисним механізмом, створює йому конфлікти в новому колективі. Але з часом його колеги розуміють, що перед ними — діамант "Формули-1", який не отримав можливості засяяти вчасно. Він хитрий, винахідливий, здатний прораховувати на десять кроків уперед і створювати непередбачувані ситуації на треку, змінюючи ситуацію на користь своєї команди. Інакше кажучи, Сонні демонструє тактичний геній, перетворивши головне автошоу на планеті на неповторний, повний несподіванок атракціон.

Хейс майже не думає про винагороду, йому чужий інтерес до трофеїв, він показує карткові фокуси під час важливих зустрічей і, здається, йому ні до чого всерйоз немає діла.

У нього є ідеї, як збільшити швидкість боліда, які стають вирішальними для участі та можливості перемогти. Сонні ділиться ними з головним інженером команди на ім'я Кейт (Керрі Кордон).

"Я ніколи не фліртував з інженером "Формули-1", — каже Сонні Гейс. Але флірт був зовсім не головним, хоча й додав романтичну лінію в цей і без того до країв емоційний сюжет.

На окрему увагу заслуговує історія взаємовідносин Сонні Гейса та Джошуа Пірса. Сонні бачить у партнері молодого себе, а Джошуа — уособлення страхів і провалу в кар'єрі зіркового гонщика. Це створює неабияке напруження в їхніх стосунках і постійні конфлікти, які, втім, стають сходинкою для емоційного розвитку кожного з них.

Бред Пітт закріпив за собою звання одного з найкращих акторів Голлівуду Фото: Кадр из фильма

Вони повільно йдуть до взаєморозуміння і командної роботи, такої необхідної для збереження команди Рубена Сервантеса.

Картина знята на реальних трасах за повної співпраці організаторів та учасників "Формули-1". Загалом і загалом перед нами — дуже глянцевий рекламний фільм із крутою акторською та знімальною командою. Результат перевершив очікування, а Бреду Пітту вдалася роль побитого життям талановитого хлопчиська, якому вже за 60.

Мабуть, це найкраща реклама перегонів "Формула-1" за всю історію їхнього існування, в якій навіть продакт-плейсмент має органічний вигляд і не викликає відторгнення. А справжні шанувальники "Формули" будуть раді появі в кадрі реальних пілотів.

Apple зняли справжню чоловічу мелодраму, здатну змусити розплакатися навіть міцних хлопців із багатою біографією. Тут — усе про чоловічий біль, не прожиті перемоги та втрачені здобутки, потужну конкуренцію та справжню дружбу довжиною в життя.

Раніше Фокус писав, чому фільм про зомбі "28 років потому" обов'язковий до перегляду. Ми також розповідали, як Бред Пітт знепритомнів на зйомках фільму.