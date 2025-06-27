"Перевернули все всередині": будинок Бреда Пітта у Лос-Анджелесі пограбували, — ЗМІ

Троє невідомих забрались у резиденцію актора в районі Лос-Феліз. Зірки кіно на той момент вдома не було, адже Бред Пітт перебував за кордоном.

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Троє осіб втомились у будинок Бреда Пітта у вівторок приблизно о 22:30. Як повідомили 27 червня у The News International з посиланням на правоохоронні органи, вони перелізли через паркан і проникли всередину через вікно.

Крадії обшукали резиденцію і втекли з певною кількістю майна. У The Guardian уточнили, що на той момент кіноактор був у промотурі по всьому світу для нового фільму про перегони "Формула-1". У понеділок він відвідав міжнародну прем'єру у Лондоні.

Зазначається, що цей будинок Пітт придбав у квітні 2023 року, заплативши за нього 5,5 мільйона доларів. Представник зірки відмовив у коментарях. Поліція виявила злом, відреагувавши на те, що в резиденції спрацювала сигналізація.

У People з посиланням на Департаменті поліції Лос-Анджелеса передали, що троє зловмисників не ідентифіковані й перебувають на волі. У відомстві розповіли, що вони "проникли до будинку через вікно фасаду, перевернули все всередині, а потім втекли, прихопивши з собою різні речі".

Нагадаємо, Фокус вже переглянув кіноновинку "Формула-1", бюджет якого становив майже 300 мільйонів доларів. Бред Пітт зіграв у стрічці зухвалого гонщика Сонні Гейса, чию блискучу кар’єру зламала страшна аварія.

На прем’єрі фільму "Формула-1" у Лондоні Пітт з’явився у компанії своєї нареченої Інес де Рамон, молодшої за нього майже на 30 років.