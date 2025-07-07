Брэд Питт требует допроса Анджелины Джоли из-за связей с россиянами: что известно

Продажа французского виноградника и поместья Miraval стала основой спора между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли на фоне их длительного развода.

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Команда голливудского актера обратилась с ходатайством в суд с требованием допросить компанию его экс-супруги Nouvel LLC, которая якобы используется для обхода контрактных ограничений, пишет The Sun.

В свежем судебном иске говорится, что в Nouvel возразили против допроса, назвав тему "слишком широкой, чрезмерно обременительной и не рассчитанной на получение допустимых доказательств". Между тем звезда фильма "Формула-1" говорит, что в марте 2021 года адвокат Stoli Group, которая контролируется российским олигархом Юрием Шефлером, связывался с представителями Анджелины Джоли, чтобы узнать, готова ли она продать свою долю французского поместья.

По словам Питта, в то время он и его команда считали, что ведут переговоры с Энджи о покупке 50% ее доли, а она "тайно" договаривалась со Stoli Group.

Поместье Миравал Фото: Getty Images

Адвокаты актрисы якобы предоставили компании Stoli Group и ее посреднику, российскому бизнесмену Алексею Олейнику, "подробную обратную связь" относительно того, как именно перебить предложение Брэда. Впоследствии стороны пришли к предварительной договоренности о продаже за 65 миллионов долларов — цены, которую держали в тайне от Питта, и которую, после решения частного судьи, которое признало Джоли недостоверной, она так и не дала ему возможности уравнять.

Брэд также запрашивает информацию о "дальнейших финансовых взносах этих организаций в дом и винодельню, что является центром этого спора". Таким образом бывший муж Анджелины Джоли пытается доказать, что продажа винодельни была незаконной.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дом Брэда Питта ограбили трое неизвестных лиц, вломившись в особняк поздно вечером.

На премьере фильма о "Формуле-1" в Лондоне Питт появился в компании своей невесты Инес де Рамон.

Кроме того, Фокус писал о 19-летней родной дочери Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло.