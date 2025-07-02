19-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта удивила своим внешним видом (фото)
Шайло Джоли вышла на публику в ярком новом образе вместе со своей близкой подругой Кеони Роуз во время обеденного перерыва после уроков танцев.
19-летняя девушка, которая обычно носит темную одежду оверсайз на занятия и с них в танцевальном комплексе Millennium Dance Complex в Лос-Анджелесе, выглядела совсем иначе в ярко-красной толстовке с капюшоном и серых спортивных шортах, дополняя образ черными кроксами, пишет Hello Magazine.
Ее светлые волосы были скрыты под капюшоном, когда девушка отправилась в местный суши-ресторан с подругой.
Это произошло через несколько недель после того, как Шайло представила свое новое имя, выбрав просто "Ши", когда поставила танцевальный номер для запуска капсульной коллекции Изабель Марант из Net-A-Porter.
Это был не первый случай, когда девушка-подросток сменила свое имя; после того, как ей исполнилось 18 лет, Шайло подала заявление на отказ от фамилии Питт, фактически разорвав связи со своим отцом Брэдом Питтом.
Дети Брэда Питта и Анджелины Джоли
У голливудского актера довольно напряженные отношения с дочерьми и сыновьями. Джоли имеет опеку над своими несовершеннолетними детьми — 16-летними близнецами Вивьен и Ноксом. Их с Брэдом Питтом биологической дочери Шайло уже исполнилось 18 лет. Приемные дети экс-пары, Мэддокс, Пакс и Захара, тоже совершеннолетние.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Кто помог Брэду Питту быстрее развестись с Энджи.
- Решение детей расстроило Брэда, и, по словам инсайдеров, он надеется в будущем наладить с ними отношения.
Кроме того, Анджелина Джоли мстит Брэду Питту с помощью детей. Это происходит каждый раз, когда актер одерживает какую-то победу в суде.