19-річна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта здивувала своїм зовнішнім виглядом (фото)

Шайло Джолі вийшла на публіку в яскравому новому образі разом зі своєю близькою подругою Кеоні Роуз під час обідньої перерви після уроків танців.

Related video

19-річна дівчина, яка зазвичай носить темний одяг оверсайз на заняття та з них у танцювальному комплексі Millennium Dance Complex у Лос-Анджелесі, виглядала зовсім інакше в яскраво-червоній толстовці з капюшоном та сірих спортивних шортах, доповнюючи образ чорними кроксами, пише Hello Magazine.

Її світле волосся було приховане під капюшоном, коли дівчина вирушила до місцевого суші-ресторану з подругою.

Шайло Джолі Фото: Backgrid

Це сталося через кілька тижнів після того, як Шайло представила своє нове ім'я, обравши просто "Ши", коли поставила танцювальний номер для запуску капсульної колекції Ізабель Марант з Net-A-Porter.

Це був не перший випадок, коли дівчина-підліток змінила своє ім'я; після того, як їй виповнилося 18 років, Шайло подала заяву на відмову від прізвища Пітт, фактично розірвавши зв'язки зі своїм батьком Бредом Піттом.

Діти Бреда Пітта та Анджеліни Джолі

У голлівудського актора доволі напружені стосунки з доньками та синами. Джолі має опіку над своїми неповнолітніми дітьми — 16-річними близнюками Вів'єн і Ноксом. Їхній з Бредом Піттом біологічій доньці Шайло вже виповнилося 18 років. Прийомні діти експари, Меддокс, Пакс та Захара, теж повнолітні.

Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Анджеліна Джолі мстить Бреду Пітту за допомогою дітей. Це відбувається щоразу, коли актор здобуває якусь перемогу в суді.