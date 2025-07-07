Бред Пітт вимагає допиту Анджеліни Джолі через звʼязки з росіянами: що відомо

Продаж французького виноградника та маєтку Miraval став основою суперечки між Бредом Піттом та Анджеліною Джолі на фоні їхнього тривалого розлучення.

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Команда голлівудського актора звернулася з клопотанням до суду з вимогою допитати компанію його ексдружини Nouvel LLC, яка начебто використовується для обходу контрактних обмежень, пише The Sun.

У свіжому судовому позові йдеться, що у Nouvel заперечили проти допиту, назвавши тему "надто широкою, надмірно обтяжливою та такою, що не розрахована на отримання допустимих доказів". Тим часом зірка фільму "Формула-1" каже, що в березні 2021 року адвокат Stoli Group, яка контролюється російським олігархом Юрієм Шефлером, зв’язувався з представниками Анджеліни Джолі, аби дізнатися, чи готова вона продати свою частку французького маєтку.

За словами Пітта, у той час він і його команда вважали, що ведуть переговори з Енджі щодо купівлі 50% її частки, а вона "таємно" домовлялася зі Stoli Group.

Маєток Miraval Фото: Getty Images

Адвокати акторки нібито надали компанії Stoli Group та її посереднику, російському бізнесмену Олексію Олійнику, "детальний зворотний зв'язок" щодо того, як саме перебити пропозицію Бреда. Згодом сторони дійшли попередньої домовленості про продаж за 65 мільйонів доларів — ціни, яку тримали в таємниці від Пітта, і яку, після рішення приватного судді, яке визнало Джолі недостовірною, вона так і не дала йому можливості зрівняти.

Бред також запитує інформацію про "подальші фінансові внески цих організацій у будинок та виноробню, що є центром цієї суперечки". Таким чином колишній чоловік Анджеліни Джолі намагається довести, що продаж виноробні був незаконним.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Будинок Бреда Пітта пограбували троє невідомих осіб, вломившись до особняка пізно ввечері.

На прем’єрі фільму про "Формулу-1" у Лондоні Пітт з’явився в компанії своєї нареченої Інес де Рамон.

Крім того, Фокус писав про 19-річну рідну доньку Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Шайло.