"Її любові не було меж": у родині Бреда Пітта сталася трагедія

Голлівудський актор Бред Пітт втратив найближчу людину у своєму житті.

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Його мати Джейн Етта Пітт померла на 85-році. Про смерть жінки в Instagram повідомила її внучка Сідні, племінниця Бреда, донька його брата Дага.

Дівчина поділилася сімейними фотографіями і написала великий і зворушливий пост на згадку про Джейн.

Сідні зізналася, що сім'я не була готова до її відходу, але усвідомлення того, що вона знову зможе співати, танцювати і малювати в кращому світі, полегшує біль втрати.

Джей Етта Пітт із чоловіком Вільямом та онуками Фото: Instagram

"Якби ви знали бабусю, ви б знали, що в неї найбільше серце. Вона щиро піклувалася про всіх і про все, не ставлячи запитань. Вона навчила мене малювати, бути сильною, бути лідером із добротою, любити Ісуса в усьому і знаходити радість у найменших речах. Вона вигадувала найбезглуздіші ігри, просто щоб розсмішити нас, і вірила у справедливість, у те, що потрібно ставити інших на перше місце і робити добро просто тому, що це правильно", — ділиться авторка.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Сідні розповідає, що щороку перед школою бабуся влаштовувала для кожного з онуків "особливий день", коли вони могли робити все, що заманеться:

"Мій день зазвичай починався з бананового спліту на сніданок, довгих годин гри в "Trouble", саморобки, звісно ж, з того, як ми каталися на всіх атракціонах у Silver Dollar City, наче крута задирака, вечері з татом в Olive Garden, міні-гольфу, де вона вимальовувала V-подібну форму ногами, щоб допомогти мені прицілитися... (і якимось чином однаково мене обігравала), а закінчувався тим, що ми спостерігали за Полі, доки ми не засинали".

Фото: Instagram

Племінниця актора пише, що бабуся завжди могла встигнути за всіма своїми 14 онуками.

Фото: Instagram

"Її любові не було меж, і кожен, хто її зустрічав, відчував це. Не знаю, як ми будемо жити далі без неї. Але я знаю, що вона все ще тут, у кожному мазку пензля, у кожному доброму жесті, у кожній колібрі. Вона була любов'ю в її найчистішому вигляді. Нам було воістину пощастило, що ми любили її, поки росли, і я знаю, що вона живе в кожному з нас", — завершила свій пост Сідні.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Джейн Етта Гіллхаус працювала психологом-консультантом у місцевій школі. Бред, його брат Даг Пітт і сестра Джулія Пітт зростали в Спрінгфілді (штат Міссурі), куди сім'я переїхала незабаром після його народження.

Батько актора, Вільям Пітт, працював менеджером у компанії, що займалася вантажоперевезеннями.

Розлучення і судова тяганина Бреда Пітта з Анджеліною Джолі позначилися на багатьох аспектах життя сім'ї. Батьки актора, які колись "жили заради онуків", упродовж останніх дев'яти років не бачили дітей свого знаменитого сина, хоча раніше дуже багато часу присвячували дітям Бреда та Анджеліни.

Вільям і Джейн востаннє були помічені на публіці зі своїми онуками 2014 року на прем'єрі фільму Анджеліни "Незломлений".

Раніше Фокус писав, що:

Ми також розповідали, що актор після розлучення і 8 років судів зізнався, як йому жилося з Анджеліною Джолі.