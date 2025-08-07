Софія Ротару у свій 78-й день народження прогулялась центром Києва: який вигляд вона має (фото)

Українська співачка Софія Ротару 7 серпня відзначає 78-й день народження. З цієї нагоди виконавиця, яка майже не зʼявляється в публічному просторі, показалася на вулицях Києва.

Related video

Артистка опублікувала низку кадрів зі столиці та процитувала свою пісню "Тече вода" в Instagram. За чутками, Ротару справді живе в Києві під час війни.

"Тече вода і минають літа", — написала іменинниця.

Зокрема, Софія Михайлівна показалася біля Андріївської церкви та на пішохідному мосту над Дніпром.

Софія Ротару відзначає 78-річчя Фото: Instagram sofiarotaru.official

Прихильники знаменитості засипали її привітаннями з днем народження. Зокрема, до Ротару звернулася дружина Олександра Усика Катерина:

"Вітаємо", — написала вона.

"З Днем народження наша, легендо!!!".

"А ви все залишаєтеся такою ж молодою і неповторною. Кохаю вас безмежно".

"Хоть тече вода, минають літа, але це на Вас ніяк не впливає. З кожним роком все краще".

Софія Ротару Фото: Instagram sofiarotaru.official

Цікаво, що останній допис співачки був рівно три роки тому. Тоді вона відзначала 75-річчя в рідному селі Маршинці, що на Буковині. За цей час вона інколи реагувала на державні та родинні свята, висловлювала співчуття після масованих обстрілів українських міст росіянами.

Де зараз Софія Ротару

Рідна сестра співачки Ауріка казала, що та останнім часом живе в Києві, попри чутки в мережі про закордон. "Переживає, як і всі українці. Єдине, що я можу сказати, — вона в Києві, вона разом з українцями. І все добре", — казала Ауріка Ротару.

Після початку повномасштабної війни артистка не надто активна в соцмережах. Також вона не дає інтервʼє та не відвідує публічні заходи.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, онука народної артистки Софія Євдокименко давно живе в США.