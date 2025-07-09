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Стиль життя

Софія Ротару відреагувала на смерть композитора Ігоря Поклада, пісні якого виконувала (фото)

Софія Ротару відреагувала на смерть композитора Ігоря Поклада
Софія Ротару відреагувала на смерть Ігоря Поклада | Фото: колаж Фокус

Ігор Поклад помер 9 липня на 84-му році життя. Пісні композитора, крім Софії Ротару, також виконували Ніна Матвієнко, Назарій Яремчук, Володимир Івасюк та інші.

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"Ігор Поклад… Світла пам'ять", — написала Софія Михайлівна.

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Софія Ротару відреагувала на смерть Ігоря Поклада
Фото: Instagram sofiarotaru.official

Помер Ігор Поклад

Ігор Поклад — один із найвідоміших українських композиторів, автор численних популярних пісень, музики до кінофільмів, телевізійних і театральних вистав. Його твори відзначаються мелодійністю, глибокою емоційністю та поєднанням українських традицій із сучасною музичною мовою:

  • "Чарівна скрипка" — слова Юрія Рибчинського.
  • "Ой летіли дикі гуси" — слова Богдана Стельмаха.
  • "Кохана" — слова Юрія Рибчинського.
Софія Ротару виконує пісню Ігоря Поклада
  • "Зелен клен" — слова Вадима Крищенка.
  • "Посміхнись" — слова Юрія Рибчинського.

Пісні Поклада виконували найвідоміші українські співаки — Софія Ротару, Ніна Матвієнко, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Володимир Івасюк та інші.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Софія Ротару відреагувала на масований обстріл Києва, по якому росіяни 4 липня випустили сотні повітряних цілей.