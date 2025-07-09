Софія Ротару відреагувала на смерть композитора Ігоря Поклада, пісні якого виконувала (фото)

Ігор Поклад помер 9 липня на 84-му році життя. Пісні композитора, крім Софії Ротару, також виконували Ніна Матвієнко, Назарій Яремчук, Володимир Івасюк та інші.

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Народна артистка України опублікувала в Instagram чорно-білий знімок покійного діяча мистецтва та вшанувала його пам'ять.

"Ігор Поклад… Світла пам'ять", — написала Софія Михайлівна.

Софія Ротару відреагувала на смерть Ігоря Поклада Фото: Instagram sofiarotaru.official

Помер Ігор Поклад

Ігор Поклад — один із найвідоміших українських композиторів, автор численних популярних пісень, музики до кінофільмів, телевізійних і театральних вистав. Його твори відзначаються мелодійністю, глибокою емоційністю та поєднанням українських традицій із сучасною музичною мовою:

"Чарівна скрипка" — слова Юрія Рибчинського.

— слова Юрія Рибчинського. "Ой летіли дикі гуси" — слова Богдана Стельмаха.

— слова Богдана Стельмаха. "Кохана" — слова Юрія Рибчинського.

Софія Ротару виконує пісню Ігоря Поклада

"Зелен клен" — слова Вадима Крищенка.

— слова Вадима Крищенка. "Посміхнись" — слова Юрія Рибчинського.

Пісні Поклада виконували найвідоміші українські співаки — Софія Ротару, Ніна Матвієнко, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Володимир Івасюк та інші.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Софія Ротару відреагувала на масований обстріл Києва, по якому росіяни 4 липня випустили сотні повітряних цілей.