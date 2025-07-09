Софія Ротару відреагувала на смерть композитора Ігоря Поклада, пісні якого виконувала (фото)
Ігор Поклад помер 9 липня на 84-му році життя. Пісні композитора, крім Софії Ротару, також виконували Ніна Матвієнко, Назарій Яремчук, Володимир Івасюк та інші.
Народна артистка України опублікувала в Instagram чорно-білий знімок покійного діяча мистецтва та вшанувала його пам'ять.
"Ігор Поклад… Світла пам'ять", — написала Софія Михайлівна.
Помер Ігор Поклад
Ігор Поклад — один із найвідоміших українських композиторів, автор численних популярних пісень, музики до кінофільмів, телевізійних і театральних вистав. Його твори відзначаються мелодійністю, глибокою емоційністю та поєднанням українських традицій із сучасною музичною мовою:
- "Чарівна скрипка" — слова Юрія Рибчинського.
- "Ой летіли дикі гуси" — слова Богдана Стельмаха.
- "Кохана" — слова Юрія Рибчинського.
- "Зелен клен" — слова Вадима Крищенка.
- "Посміхнись" — слова Юрія Рибчинського.
Пісні Поклада виконували найвідоміші українські співаки — Софія Ротару, Ніна Матвієнко, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Володимир Івасюк та інші.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Український композитор Ігор Поклад помер у 83 роки у своєму будинку у Ворзелі.
- У 2022 році Поклад із дружиною пережили російську окупацію Ворзеля: вони тижнями жили в підвалі.
Крім того, Софія Ротару відреагувала на масований обстріл Києва, по якому росіяни 4 липня випустили сотні повітряних цілей.