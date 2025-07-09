София Ротару отреагировала на смерть композитора Игоря Поклада, песни которого исполняла (фото)

Игорь Поклад умер 9 июля на 84-м году жизни. Песни композитора, кроме Софии Ротару, также исполняли Нина Матвиенко, Назарий Яремчук, Владимир Ивасюк и другие.

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Народная артистка Украины опубликовала в Instagram черно-белый снимок покойного деятеля искусства и почтила его память.

"Игорь Поклад... Светлая память", — написала София Михайловна.

София Ротару отреагировала на смерть Игоря Поклада Фото: instagram sofiarotaru.official

Умер Игорь Поклад

Игорь Поклад — один из самых известных украинских композиторов, автор многочисленных популярных песен, музыки к кинофильмам, телевизионным и театральным спектаклям. Его произведения отличаются мелодичностью, глубокой эмоциональностью и сочетанием украинских традиций с современным музыкальным языком:

"Волшебная скрипка" — слова Юрия Рыбчинского.

— слова Юрия Рыбчинского. "Ой летели дикие гуси" — слова Богдана Стельмаха.

— слова Богдана Стельмаха. "Любимая" — слова Юрия Рыбчинского.

София Ротару исполняет песню Игоря Поклада

"Зелен клен" — слова Вадима Крищенко.

— слова Вадима Крищенко. "Улыбнись" — слова Юрия Рыбчинского.

Песни Поклада исполняли известные украинские певцы — София Ротару, Нина Матвиенко, Назарий Яремчук, Василий Зинкевич, Владимир Ивасюк и другие.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, София Ротару отреагировала на массированный обстрел Киева, по которому россияне 4 июля выпустили сотни воздушных целей.