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Стиль жизни

София Ротару отреагировала на смерть композитора Игоря Поклада, песни которого исполняла (фото)

София Ротару отреагировала на смерть композитора Игоря Поклада
София Ротару отреагировала на смерть Игоря Поклада | Фото: коллаж Фокус

Игорь Поклад умер 9 июля на 84-м году жизни. Песни композитора, кроме Софии Ротару, также исполняли Нина Матвиенко, Назарий Яремчук, Владимир Ивасюк и другие.

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Народная артистка Украины опубликовала в Instagram черно-белый снимок покойного деятеля искусства и почтила его память.

"Игорь Поклад... Светлая память", — написала София Михайловна.

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София Ротару отреагировала на смерть Игоря Поклада
Фото: instagram sofiarotaru.official

Умер Игорь Поклад

Игорь Поклад — один из самых известных украинских композиторов, автор многочисленных популярных песен, музыки к кинофильмам, телевизионным и театральным спектаклям. Его произведения отличаются мелодичностью, глубокой эмоциональностью и сочетанием украинских традиций с современным музыкальным языком:

  • "Волшебная скрипка" — слова Юрия Рыбчинского.
  • "Ой летели дикие гуси" — слова Богдана Стельмаха.
  • "Любимая" — слова Юрия Рыбчинского.
София Ротару исполняет песню Игоря Поклада
  • "Зелен клен" — слова Вадима Крищенко.
  • "Улыбнись" — слова Юрия Рыбчинского.

Песни Поклада исполняли известные украинские певцы — София Ротару, Нина Матвиенко, Назарий Яремчук, Василий Зинкевич, Владимир Ивасюк и другие.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, София Ротару отреагировала на массированный обстрел Киева, по которому россияне 4 июля выпустили сотни воздушных целей.