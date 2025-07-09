София Ротару отреагировала на смерть композитора Игоря Поклада, песни которого исполняла (фото)
Игорь Поклад умер 9 июля на 84-м году жизни. Песни композитора, кроме Софии Ротару, также исполняли Нина Матвиенко, Назарий Яремчук, Владимир Ивасюк и другие.
Народная артистка Украины опубликовала в Instagram черно-белый снимок покойного деятеля искусства и почтила его память.
"Игорь Поклад... Светлая память", — написала София Михайловна.
Умер Игорь Поклад
Игорь Поклад — один из самых известных украинских композиторов, автор многочисленных популярных песен, музыки к кинофильмам, телевизионным и театральным спектаклям. Его произведения отличаются мелодичностью, глубокой эмоциональностью и сочетанием украинских традиций с современным музыкальным языком:
- "Волшебная скрипка" — слова Юрия Рыбчинского.
- "Ой летели дикие гуси" — слова Богдана Стельмаха.
- "Любимая" — слова Юрия Рыбчинского.
- "Зелен клен" — слова Вадима Крищенко.
- "Улыбнись" — слова Юрия Рыбчинского.
Песни Поклада исполняли известные украинские певцы — София Ротару, Нина Матвиенко, Назарий Яремчук, Василий Зинкевич, Владимир Ивасюк и другие.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинский композитор Игорь Поклад умер в 83 года в своем доме в Ворзеле.
- В 2022 году Поклад с женой пережили российскую оккупацию Ворзеля: они неделями жили в подвале.
Кроме того, София Ротару отреагировала на массированный обстрел Киева, по которому россияне 4 июля выпустили сотни воздушных целей.