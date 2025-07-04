София Ротару, которая живет в Киеве, отреагировала на массированный обстрел столицы (фото)

77-летняя украинская певица София Ротару отреагировала на ночной обстрел столицы, по которой россияне 4 июля выпустили сотни воздушных целей.

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Артистка, которая, по словам ее сестры Аурики, живет в Киеве, традиционно не была многословной. В своем Instagram Ротару показала запятнанный кровью листок каштана.

"Киев. 04.07.25", — говорилось в публикации народной артистки Украины.

Действительно ли София Ротару была в столице во время массированного обстрела россиян, неизвестно. Однако ее родная сестра Аурика говорила, что та в последнее время живет в Киеве, несмотря на слухи в сети о загранице.

София Ротару отреагировала на обстрел столицы Фото: instagram sofiarotaru.official

"Переживает, как и все украинцы. Единственное, что я могу сказать, — она в Киеве, она вместе с украинцами. И все хорошо", — говорила Аурика Ротару.

После начала полномасштабной войны София Михайловна не слишком активна в соцсетях, она только поздравляет родных людей с праздниками и реагирует на государственные праздники и трагедии, например, Дни Независимости, удар по "Охматдету" 8 июля 2024 года, по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года.

Обстрел Киева 4 июля

Россия в ночь на 4 июля выпустила по городам и селам Украины 550 средств воздушного нападения, из которых ПВО уничтожила 478. В Киеве значительные разрушения, ведь город стал эпицентром атаки. В столице пострадали 26 человек, из них один ребенок, по данным ГСЧС. В результате ночной массированной атаки ВС РФ поднялись пожары на ряде локаций. Киев охватил сильный дым: жителей призвали соблюдать правила безопасности и закрыть окна. По состоянию на вечер известно об одном погибшем, написал мэр города Виталий Кличко.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Леся Никитюк с маленьким сыном спасалась от смога в Киеве после обстрела ВС РФ.

Ротару отреагировала на массированный обстрел россиянами столицы Украины в ночь на 17 июня, в результате которого погибли 24 человека.

Кроме того, Дмитрий Гордон показался на архивном черно-белом фото с Софией Ротару.