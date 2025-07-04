"Страшная ночь": Леся Никитюк рассказала, как спасается с сыном от смога в Киеве (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк в первые недели жизни ее первенца вынуждена из-за российских обстрелов спасать жизнь и здоровье малыша. В ночь на 4 июля РФ выпустила по Киеву сотни воздушных целей, после чего столицу накрыл смог.

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"Страшная ночь. Утреннее черное небо после обстрелов. Киев. Сейчас видно и слышно смог. Но пишут, что уровень воздуха умеренный. Мы не открываем окна и включили очиститель", — написала Леся, которая 15 июня родила сына.

Леся Никитюк рассказала об утре после обстрела Киева Фото: Instagram lesia_nikituk

Обстрел Киева 4 июля

РФ в ночь на 4 июля выпустила по Украине 550 средств воздушного нападения, из которых ПВО уничтожила 478. В Киеве значительные разрушения. По состоянию на утро известно, что в столице Украины пострадали 23 человека, из них 14 госпитализированы. В результате ночной массированной атаки ВС РФ поднялись пожары на ряде локаций. Киев охватил сильный дым: жителей призвали соблюдать правила безопасности и закрыть окна.

Леся Никитюк родила первенца

Звезда экрана 15 июня родила мальчика в Киеве. Пока его имя не раскрывают публике. Лицо малыша звездная мама также скрывает.

Отцом ребенка стал военный Дмитрий Бабчук. Жених Леси Никитюк — морской пехотинец ВСУ. О беременности телеведущая узнала во время съемок фильма "Песики", сделав четыре теста подряд, и долго скрывала новости от публики.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Леся Никитюк рассказала, почему пока не хочет брать няню для ребенка.

Никитюк ответила на обвинения, что она якобы воспользовалась услугами суррогатной матери, а не сама рожала.

Кроме того, в сети показали фото, как Леся Никитюк искусно скрывала свою первую беременность.