"Как на курорте": Леся Никитюк призналась, как проходят первые дни после родов (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк призналась, что не хочет брать няню после рождения первого ребенка. Сын знаменитости, имя которого пока держат в секрете, появился на свет 15 июня.

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В своем Instagram звезда телевидения рассказала о первых впечатлениях от материнства. Оказалось, что знакомые и друзья новоиспеченной мамы советуют ей взять няню, а лучше две.

"А я на самом деле как на курорте. Потому что после стольких лет съемок по 14-16 часов и сна 4-5 часов быть с малышом это отпуск на Ибице ей Богу. Бурный отпуск, но в кайф", — призналась Леся.

Леся Никитюк рассказала о материнстве Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Никитюк родила сына

Известная телеведущая в воскресенье, 15 июня, родила мальчика. Уже 20 июня Леся показала фото с ребенком во время выписки из роддома в Киеве.

Никитюк помолвлена с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Он сделал ей предложение во время их отдыха в Карпатах в начале 2025 года. Отец ребенка Леси Никитюк — морской пехотинец ВСУ, служит в одном из подразделений украинских морпехов.

Леся Никитюк родила сына Фото: Instagram lesia_nikituk

О беременности знаменитость узнала во время съемок фильма "Песики", сделав четыре теста подряд.

Леся Никитюк во время выписки из роддома Фото: Instagram lesia_nikituk

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Лесю Никитюк с рождением первенца поздравили фанаты и ряд украинских звезд, в частности сам Пес Патрон.

Жених Леси Никитюк поделился первыми впечатлениями от отцовства.

Кроме того, Фокус рассказывал, что известно об отце ребенка Леси Никитюк.