"Як на курорті": Леся Нікітюк зізналася, як проходять перші дні після пологів (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк зізналася, що не хоче брати няню після народження першої дитини. Син знаменитості, імʼя якого поки тримають у секреті, зʼявився на світ 15 червня.

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У своєму Instagram зірка телебачення розповіла про перші враження від материнства. Виявилося, що знайомі і друзі новоспеченої мами радять їй взяти няню, а краще дві.

"А я насправді як на курорті. Бо після стількох років зйомок по 14-16 годин і сну 4-5 годин бути з малючком це відпустка на Ібіці їй Богу. Бурхлива відпустка, але в кайф", — зізналася Леся.

Леся Нікітюк розповіла про материнство Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Нікітюк народила сина

Відома телеведуча в неділю, 15 червня, народила хлопчика. Уже 20 червня Леся показала фото з дитиною під час виписки з пологового в Києві.

Нікітюк заручена з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Він освідчився їй під час їхнього відпочинку в Карпатах на початку 2025 року. Батько дитини Лесі Нікітюк — морський піхотинець ЗСУ, служить в одному з підрозділів українських морпіхів.

Леся Нікітюк народила сина Фото: Instagram lesia_nikituk

Про вагітність знаменитість дізналася під час зйомок фільму "Песики", зробивши чотири тести поспіль.

Леся Нікітюк під час виписки з пологового Фото: Instagram lesia_nikituk

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Лесю Нікітюк з народженням первістка привітали фанати та низка українських зірок, зокрема сам Пес Патрон.

Наречений Лесі Нікітюк поділився першими враженнями від батьківства.

Крім того, Фокус розповідав, що відомо про батька дитини Лесі Нікітюк.