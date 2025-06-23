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Стиль життя

"Як на курорті": Леся Нікітюк зізналася, як проходять перші дні після пологів (фото)

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Фото: Instagram lesia_nikituk | Леся Нікітюк

Українська телеведуча Леся Нікітюк зізналася, що не хоче брати няню після народження першої дитини. Син знаменитості, імʼя якого поки тримають у секреті, зʼявився на світ 15 червня.

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У своєму Instagram зірка телебачення розповіла про перші враження від материнства. Виявилося, що знайомі і друзі новоспеченої мами радять їй взяти няню, а краще дві.

"А я насправді як на курорті. Бо після стількох років зйомок по 14-16 годин і сну 4-5 годин бути з малючком це відпустка на Ібіці їй Богу. Бурхлива відпустка, але в кайф", — зізналася Леся.

леся нікітюк народила Fullscreen
Леся Нікітюк розповіла про материнство
Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Нікітюк народила сина

Відома телеведуча в неділю, 15 червня, народила хлопчика. Уже 20 червня Леся показала фото з дитиною під час виписки з пологового в Києві.

Нікітюк заручена з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Він освідчився їй під час їхнього відпочинку в Карпатах на початку 2025 року. Батько дитини Лесі Нікітюк — морський піхотинець ЗСУ, служить в одному з підрозділів українських морпіхів.

Леся Нікітюк народила сина Fullscreen
Леся Нікітюк народила сина
Фото: Instagram lesia_nikituk

Про вагітність знаменитість дізналася під час зйомок фільму "Песики", зробивши чотири тести поспіль.

Леся Нікітюк народила сина Fullscreen
Леся Нікітюк під час виписки з пологового
Фото: Instagram lesia_nikituk

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Фокус розповідав, що відомо про батька дитини Лесі Нікітюк.