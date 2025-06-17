Леся Нікітюк вагітна первістком: що відомо про батька дитини (фото)

37-річна українська телеведуча Леся Нікітюк чекає на першу дитину. Зірка фільму "Песики" вагітна від 29-річного військового Дмитра Бабчука.

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Фокус розповідає, що відомо про батька дитини Лесі Нікітюк.

Хто батько дитини Лесі Нікітюк

Популярна ведуча, яка нещодавно офіційно підтвердила свою першу вагітність, перебуває у стосунках з 29‑річним військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Саме він став батьком майбутньої дитини знаменитості.

Дмитро освідчився Лесі під час їхнього відпочинку в Карпатах на початку 2025 року.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук Фото: special_my_profession

Наречений Лесі Нікітюк — морський піхотинець ЗСУ, служить в одному з підрозділів українських морпіхів. З 20 років Дмитро присвячує себе захисту України.

Пара викликала чутки про стосунки ще у жовтні 2024 року — за татуюваннями користувачі мережі розпізнали Дмитра.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук Фото: special_my_profession

Як саме закохані познайомилися, невідомо. Втім, Дмитро доволі часто зʼявляється в соцмережах зіркової обраниці.

Сам майбутній батько також активно веде соціальні мережі та має значну аудиторію. На його сторінку в Instagram підписані понад 57 тисяч користувачів. У своєму профілі Бабчук свого часу зазначив, що є "пенсіонером Збройних Сил України".

Леся Нікітюк вагітна

Леся розповіла, що дізналася про новий статус прямо на знімальному майданчику під час зйомок фільму "Песики": зробила 4 тести поспіль і всі показали дві смужки.

Наразі зірка екрану почувається чудово — без токсикозу, активно тренується та плаває по 3 км на день.

"Я можу точно сказати, що це абсолютно магічний період в моєму житті. Я відчуваю себе такою щасливою, такою спокійною. Вагітність прийшла до мене саме тоді, коли я була до неї готова, і я абсолютно спокійно на це відреагувала, без грама страху. Біля мене виявився саме той чоловік, який мене підтримав, який розділив зі мною щастя. Він жодного разу не дав мені приводу злякатися чогось, будучи поруч чи далеко від мене, і жодного разу не дав мені відчути самотність чи тривогу", — зізнається вагітна вперше знаменитість.

Леся Нікітюк Фото: Оля Віхтюк

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Леся Нікітюк публічно звернулася до свого нареченого Дмитра Бабчука, якому напередодні виповнилося 29 років.

Після місяців чуток про вагітність ведуча показалася з округлим животом на сторінках глянцю.

Крім того, зірка стала більш чутливою та розплакалася через відео в TikTok.