На тлі чуток про вагітність: Леся Нікітюк привітала нареченого зі святом, хто він такий (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк публічно звернулася до свого нареченого Дмитра Бабчука. Військовому 9 червня виповнилося 29 років.

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Кадрами з іменинником зірка "Хто зверху" поділилася в Instagram.

Насамперед Леся побажала обранцю, аби він "нормально" зустрічав день народження, адже Дмитро не перший рік зі зброєю в руках захищає Україну.

"З днем народження, мій Рекс. Хочу, щоб воно в тебе завжди було нормальним", — звернулася до коханого Нікітюк.

Ба більше, телеведуча зізналася, за що любить іменинника.

"Люблю, як ти ходиш зі мною на шопінг, і те, як ти підкрадаєшся до шафи, щоб взяти свою футболку. Добре, що я тобі на них аж дві полички виділила… А ще, ти вмієш мене кружити. Ти знаєш!" — підписала кадри зірка екрану.

Леся Нікітюк привітала нареченого з днем народження Фото: Instagram lesia_nikituk Леся Нікітюк привітала нареченого з днем народження Фото: Instagram lesia_nikituk

Також Леся Нікітюк пригадала, як її наречений орендував дороге авто, аби покатати її.

"Ну хоч пофоткалась", — написала ведуча.

Леся Нікітюк привітала нареченого з днем народження Фото: Instagram lesia_nikituk Леся Нікітюк привітала нареченого з днем народження Фото: Instagram lesia_nikituk

Наречений Лесі Нікітюк

Ведуча проєктів "Орел та решка" та "Хто зверху" на початку 2025 року заручилася з військовим Дмитром Бабчуком, після чого в мережі активно почали говорити про її ймовірну вагітність.

Джерела ТСН підтвердили, що Нікітюк уже чекає на первістка. Втім, офіційно це так і не підтвердилося. Сама Леся відповідала на запитання журналістів з гумором.

Дмитро Бабчук — український військовий. Він активно веде соціальні мережі та має значну аудиторію. На його сторінку в Instagram підписані понад 56 тисяч користувачів. У своєму профілі він свого часу зазначив, що є "пенсіонером Збройних Сил України".

Леся Нікітюк привітала нареченого з днем народження Фото: Instagram lesia_nikituk

"Сьогодні мені виповнилось 29 років, 9 з яких присвячені військовій справі. За ці роки я бачив та переживав багато всього. Іноді я захоплювався та пишався тим яку ж ми робимо колосальну роботу, інша сторона це було повне розчарування та нерозуміння чому саме так, адже можна ж було інакше і краще", — написав Дмитро у свій день народження.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Подруга Лесі Нікітюк прокоментувала чутки про її вагітність. Валерія Товстолєс думає, що все це неправда.

Тим часом Леся Нікітюк уперше прокоментувала чутки про свою вагітність у традиційному для себе гумористичному стилі.

Крім того, Леся Нікітюк після багатьох років співпраці покидає проєкт "Хто зверху".