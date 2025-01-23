"Таке не повториш": Леся Нікітюк покидає шоу "Хто зверху" (фото)

Нещодавно телеведуча заручилася з військовим Дмитром Бабчуком. Тепер вона розповіла про зміни в житті.

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Українська телеведуча Леся Нікітюк покидає проєкт "Хто зверху". Про це зірка екрану повідомила у своїх соцмережах.

Нікітюк презентувала відео-бекстейдж шоу "Хто зверху". Вона написала, що це останній її сезон у проєкті. Згодом ведуча видалила цей абзац, але блогер-пліткар Богдан Беспалов встиг зробити скріншот.

"Я безмежно вдячна глядачам за вашу підтримку, команді за натхнення, а формату — за ці неймовірні роки. Кінець цього етапу — це початок чогось нового", — написала Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк покидає "Хто зверху" Фото: Богдан Беспалов

У своєму Instagram знаменитість показала низку архівних кадрів із шоу "Хто зверху". Спочатку вона вела проєкт із Сергієм Притулою, а згодом до Лесі Нікітюк приєднався Богдан Буше.

"Побачила це фото.. і ностальгія напала… напевно вже й мені час залишати Хто зверху", — написала Нікітюк.

Ведуча наголосила, що не втомилася від телебачення, проте наразі вона на порозі життєвих змін.

"Не буду обманювати — таке не повториш. Хоч і у Сергія, і у мене не простий характер, була постійна суперечка, була драматургія, було завжди смішно", — написала Нікітюк.

Цікаво, що у своєму Instagram ведуча не сказала прямо, що йде з проєкту.

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Нещодавно Лесі Нікітюк зробили пропозицію. Вона сказала "так" військовому Дмитру Бабчуку. Тепер блогер Богдан Беспалов припустив, що телеведуча готується до "поповнення в сімействі".

"Знаєте, вірю у філософію, що коли поряд саме "твоя" половинка — зароджується крутий тандем і ви зростаєте та процвітаєте, якщо ж не "твоя" то летиш у прірву", — зазначив Беспалов.

За словами блогера, канал навіть уже знайшов заміну Нікітюк.

"Телебогема наших кошенят підтвердили інсайд. Вже взяли нову ведучу замість Лесі", — написав Богдан Беспалов.

Нагадаємо, Леся Нікітюк показала нове фото з нареченим.

Також Фокус писав про трейлер комедії "Песики" з Лесею Нікітюк у головній ролі.