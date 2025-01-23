"Такое не повторишь": Леся Никитюк покидает шоу "Хто зверху" (фото)

Недавно телеведущая обручилась с военным Дмитрием Бабчуком. Теперь она рассказала об изменениях в жизни.

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Украинская телеведущая Леся Никитюк покидает проект "Хто зверху". Об этом звезда экрана сообщила в своих соцсетях.

Никитюк презентовала видео-бэкстейдж шоу "Хто зверху". Она написала, что это последний ее сезон в проекте. Впоследствии ведущая удалила этот абзац, но блогер Богдан Беспалов успел сделать скриншот.

"Я бесконечно благодарна зрителям за вашу поддержку, команде за вдохновение, а формату — за эти невероятные годы. Конец этого этапа — это начало чего-то нового", — написала Леся Никитюк.

Леся Никитюк покидает "Хто зверху" Фото: Богдан Беспалов

В своем Instagram знаменитость показала ряд архивных кадров из шоу "Хто зверху". Сначала она вела проект с Сергеем Притулой, а затем к Лесе Никитюк присоединился Богдан Буше.

"Увидела это фото... и ностальгия напала... наверное уже и мне пора оставлять Хто зверху", — написала Никитюк.

Ведущая отметила, что не устала от телевидения, однако сейчас она на пороге жизненных изменений.

"Не буду обманывать — такое не повторишь. Хоть и у Сергея, и у меня не простой характер, был постоянный спор, была драматургия, было всегда смешно", — написала Никитюк.

Интересно, что в своем Instagram ведущая не сказала прямо, что уходит из проекта.

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Недавно Лесе Никитюк сделали предложение. Она сказала "да" военному Дмитрию Бабчуку. Теперь блогер Богдан Беспалов предположил, что телеведущая готовится к "пополнению в семействе".

"Знаете, верю в философию, что когда рядом именно "твоя" половинка — зарождается крутой тандем и вы растете и процветаете, если же не "твоя" то летишь в пропасть", — отметил Беспалов.

По словам блогера, канал даже уже нашел замену Никитюк.

"Телебогема наших котят подтвердили инсайд. Уже взяли новую ведущую вместо Леси", — написал Богдан Беспалов.

Напомним, Леся Никитюк показала новое фото с женихом.

Также Фокус писал о трейлере комедии "Песики" с Лесей Никитюк в главной роли.