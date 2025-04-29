Лесю Нікітюк помітили з округлим животиком: зірка відреагувала (фото, відео)

Українську телеведучу Лесю Нікітюк помітили з округлим животиком на фоні чуток про вагітність. Зірка екрану різко відповіла на порушення її приватності.

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Відповідне відео опублікував користувач TikTok.

Юзер під ніком jeka.m.1010 став свідком, як Нікітюк виходила з ресторану в Одесі з бізнесменом та продюсером Євгеном Таллером.

Після чуток про вагітність у колишньої ведучої програми "Орел і решка" помітили округлий животик. Тому у коментарях користувачі мережі вкотре поцікавилися, чи вона наразі не вагітна. Були й ті, хто запевнив, що це просто такий ракурс.

Сама Леся Нікітюк уже відреагувала на відео та звинуватила автора в порушенні її приватності.

"Не розумію людей, які потім ще й у TikTok виставляють такі відео! Мені, б**дь, не сходи, не поїж і не випий", — написала телеведуча.

Тим часом блогер Богдан Беспалов, який одним з перших повідомив чутки про вагітність Лесі Нікітюк, написав у цей же день у своєму Telegram-каналі: "Нікітюк вагітна, як я і казав".

Чутки про вагітність Лесі Нікітюк

Нещодавно ведуча проєктів "Орел та решка" та "Хто зверху" заручилася з військовим Дмитром Бабчуком, після чого в мережі активно почали говорити про ймовірну вагітність Лесі Нікітюк.

Джерела ТСН підтвердили, що зірка вже чекає на первістка.

Леся Нікітюк з нареченим Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Ба більше, Леся Нікітюк нещодавно оголосила, що йде з шоу "Хто зверху", яке вела з 2018 року. Блогер Богдан Беспалов на тлі цього припустив, що ведуча готується до "поповнення в сімействі".

Нагадаємо, подруга Лесі Нікітюк прокоментувала чутки про її вагітність. Валерія Товстолєс думає, що все це неправда. Акторка вважає, що якщо б її подруга дійсно була вагітна, то сама б про це розповіла публічно.

Також Фокус писав про перший коментар Лесі Нікітюк щодо її ймовірної вагітності. На запитання журналістів щодо чуток вона відповіла жартом.