Лесю Никитюк заметили с округлым животиком: звезда отреагировала (фото, видео)

Украинскую телеведущую Лесю Никитюк заметили с округлым животиком на фоне слухов о беременности. Звезда экрана резко ответила на нарушение ее приватности.

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Соответствующее видео опубликовал пользователь TikTok.

Юзер под ником jeka.m.1010 стал свидетелем, как Никитюк выходила из ресторана в Одессе с бизнесменом и продюсером Евгением Таллером.

После слухов о беременности у бывшей ведущей программы "Орел и решка" заметили округлый животик. Поэтому в комментариях пользователи сети в очередной раз поинтересовались, не беременна ли она сейчас. Были и те, кто заверил, что это просто такой ракурс.

Сама Леся Никитюк уже отреагировала на видео и обвинила автора в нарушении ее приватности.

"Не понимаю людей, которые потом еще и в TikTok выставляют такие видео! Мне, б**дь, не сходи, не поешь и не выпей", — написала телеведущая.

Тем временем блогер Богдан Беспалов, который одним из первых сообщил слухи о беременности Леси Никитюк, написал в этот же день в своем Telegram-канале: "Никитюк беременна, как я и говорил".

Слухи о беременности Леси Никитюк

Недавно ведущая проектов "Орел и решка" и "Кто сверху" обручилась с военным Дмитрием Бабчуком, после чего в сети активно начали говорить о вероятной беременности Леси Никитюк.

Источники ТСН подтвердили, что звезда уже ждет первенца.

Леся Никитюк с женихом Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Более того, Леся Никитюк недавно объявила, что уходит из шоу "Хто зверху", которое вела с 2018 года. Блогер Богдан Беспалов на фоне этого предположил, что ведущая готовится к "пополнению в семействе".

Напомним, подруга Леси Никитюк прокомментировала слухи о ее беременности. Валерия Товстолес думает, что все это неправда. Актриса считает, что если бы ее подруга действительно была беременна, то сама бы об этом рассказала публично.

Также Фокус писал о первом комментарии Леси Никитюк относительно ее вероятной беременности. На вопрос журналистов относительно слухов она ответила шуткой.