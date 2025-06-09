На фоне слухов о беременности: Леся Никитюк поздравила жениха с праздником, кто он такой (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк публично обратилась к своему жениху Дмитрию Бабчуку. Военному 9 июня исполнилось 29 лет.

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Кадрами с именинником звезда "Кто сверху" поделилась в Instagram.

В первую очередь Леся пожелала избраннику, чтобы он "нормально" встречал день рождения, ведь Дмитрий не первый год с оружием в руках защищает Украину.

"С днем рождения, мой Рекс. Хочу, чтобы оно у тебя всегда было нормальным", — обратилась к возлюбленному Никитюк.

Более того, телеведущая призналась, за что любит именинника.

"Люблю, как ты ходишь со мной на шопинг, и то, как ты подкрадываешься к шкафу, чтобы взять свою футболку. Хорошо, что я тебе на них аж две полочки выделила... А еще, ты умеешь меня кружить. Ты знаешь!" — подписала кадры звезда экрана.

Леся Никитюк поздравила жениха с днем рождения Фото: Instagram lesia_nikituk Леся Никитюк поздравила жениха с днем рождения Фото: Instagram lesia_nikituk

Также Леся Никитюк вспомнила, как ее жених арендовал дорогое авто, чтобы покатать ее.

"Ну хоть пофоткалась", — написала ведущая.

Леся Никитюк поздравила жениха с днем рождения Фото: Instagram lesia_nikituk Леся Никитюк поздравила жениха с днем рождения Фото: Instagram lesia_nikituk

Жених Леси Никитюк

Ведущая проектов "Орел и решка" и "Кто сверху" в начале 2025 года обручилась с военным Дмитрием Бабчуком, после чего в сети активно начали говорить о ее вероятной беременности.

Источники ТСН подтвердили, что Никитюк уже ждет первенца. Впрочем, официально это так и не подтвердилось. Сама Леся отвечала на вопросы журналистов с юмором.

Дмитрий Бабчук — украинский военный. Он активно ведет социальные сети и имеет значительную аудиторию. На его страницу в Instagram подписаны более 56 тысяч пользователей. В своем профиле он в свое время отметил, что является "пенсионером Вооруженных Сил Украины".

Леся Никитюк поздравила жениха с днем рождения Фото: Instagram lesia_nikituk

"Сегодня мне исполнилось 29 лет, 9 из которых посвящены военному делу. За эти годы я видел и переживал много всего. Иногда я восхищался и гордился тем какую же мы делаем колоссальную работу, другая сторона это было полное разочарование и непонимание почему именно так, ведь можно же было иначе и лучше", — написал Дмитрий в свой день рождения.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Подруга Леси Никитюк прокомментировала слухи о ее беременности. Валерия Товстолес думает, что все это неправда.

Тем временем Леся Никитюк впервые прокомментировала слухи о своей беременности в традиционном для себя юмористическом стиле.

Кроме того, Леся Никитюк после многих лет сотрудничества покидает проект "Хто зверху".