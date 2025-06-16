"Зробила поспіль чотири тести": Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк офіційно вагітна первістком. Після місяців чуток зірка показалася з округлим животом на сторінках глянцю.

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Журнал "Клац" розповів про першу вагітність Лесі Нікітюк, яка заручена з військовим Дмитром Бабчуком.

"Ну добрий вечір. Дуже цікава стаття вийшла про мене, шукайте на сторінці", — написала зірка екрану в Instagram.

Виявилося, що про вагітність Леся дізналася під час зйомок фільму "Песики", у якому виконала головну роль.

"Я зробила чотири тести поспіль — і всі виявилися позитивними. А вже за кілька хвилин потрібно було виходити на знімальний майданчик. Камери напоготові, вся команда в очікуванні, а я з очима як у сови. Від несподіванки. І якраз мала знімати сцену, де моя героїня дуже-дуже здивована. Підходить режисер, дивиться на мене і замість вказівок просто каже: "Чудово. Саме та емоція, яка потрібна", — пригадала акторка.

Ба більше, Нікітюк нікому нічого не сказала і далі знімалась у кіно, "як наче нічого не трапилось". У неї не було токсикозу, гормональних стрибків.

Зірка екрану зізналася, що продовжує займатися спортом, і зараз на останніх тижнях навіть збільшила тренування, плаває по 3 кілометри в день.

Втім, загалом під час вагітністі змінилося відношення до себе.

"Я нарешті дала собі спокій. Я можу точно сказати, що це абсолютно магічний період в моєму житті. Я відчуваю себе такою щасливою, такою спокійною. Вагітність прийшла до мене саме тоді, коли я була до неї готова, і я абсолютно спокійно на це відреагувала, без грама страху. Біля мене виявився саме той чоловік, який мене підтримав, який розділив зі мною щастя. Він жодного разу не дав мені приводу злякатися чогось, будучи поруч чи далеко від мене, і жодного разу не дав мені відчути самотність чи тривогу", — каже Леся.

Сам Дмитро вже відреагував на публічне зізнання коханої.

"Вау, це шо моя жинка яка вагітна первістком?" — написав він під постом зірки.

Наречений Лесі Нікітюк

Ведуча проєктів "Орел та решка" та "Хто зверху" на початку 2025 року заручилася з військовим Дмитром Бабчуком, після чого в мережі активно почали говорити про її ймовірну вагітність. Втім, тривалий час чутки офіційно не підтверджувалися.

Леся Нікітюк з нареченим Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Леся Нікітюк публічно звернулася до свого нареченого Дмитра Бабчука, якому 9 червня виповнилося 29 років.

Леся Нікітюк після багатьох років покидає проєкт "Хто зверху".

Крім того, подруга Лесі Нікітюк прокоментувала чутки про її вагітність. Валерія Товстолєс думала, що все це неправда.