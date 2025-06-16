"Сделала подряд четыре теста": Леся Никитюк официально подтвердила беременность (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк официально беременна первенцем. После месяцев слухов звезда показалась с округлым животом на страницах глянца.

Related video

Журнал "Клац" рассказал о первой беременности Леси Никитюк, которая помолвлена с военным Дмитрием Бабчуком.

"Ну добрый вечер. Очень интересная статья вышла обо мне, ищите на странице", — написала звезда экрана в Instagram.

Оказалось, что о беременности Леся узнала во время съемок фильма "Песики", в котором исполнила главную роль.

"Я сделала четыре теста подряд — и все оказались положительными. А уже через несколько минут нужно было выходить на съемочную площадку. Камеры наготове, вся команда в ожидании, а я с глазами как у совы. От неожиданности. И как раз должна была снимать сцену, где моя героиня очень-очень удивлена. Подходит режиссер, смотрит на меня и вместо указаний просто говорит: "Отлично. Именно та эмоция, которая нужна", — вспомнила актриса.

Более того, Никитюк никому ничего не сказала и дальше снималась в кино, "как будто ничего не случилось". У нее не было токсикоза, гормональных скачков.

Звезда экрана призналась, что продолжает заниматься спортом, и сейчас на последних неделях даже увеличила тренировки, плавает по 3 километра в день.

Впрочем, в целом во время беременности изменилось отношение к себе.

"Я наконец-то оставила себя в покое. Я могу точно сказать, что это абсолютно магический период в моей жизни. Я чувствую себя такой счастливой, такой спокойной. Беременность пришла ко мне именно тогда, когда я была к ней готова, и я абсолютно спокойно на это отреагировала, без грамма страха. Возле меня оказался именно тот мужчина, который меня поддержал, который разделил со мной счастье. Он ни разу не дал мне повода испугаться чего-то, будучи рядом или далеко от меня, и ни разу не дал мне почувствовать одиночество или тревогу", — говорит Леся.

Сам Дмитрий уже отреагировал на публичное признание возлюбленной.

"Вау, это шо моя жинка которая беременна первенцем?" — написал он под постом звезды.

Жених Леси Никитюк

Ведущая проектов "Орел и решка" и "Кто сверху" в начале 2025 года обручилась с военным Дмитрием Бабчуком, после чего в сети активно начали говорить о ее вероятной беременности. Впрочем, долгое время слухи официально не подтверждались.

Леся Никитюк с женихом Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Леся Никитюк публично обратилась к своему жениху Дмитрию Бабчуку, которому 9 июня исполнилось 29 лет.

Леся Никитюк после многих лет покидает проект "Хто зверху".

Кроме того, подруга Леси Никитюк прокомментировала слухи о ее беременности. Валерия Товстолес думала, что все это неправда.