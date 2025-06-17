"Боже, чого ти плачеш": вагітна Леся Нікітюк розказала про дитину від військового (фото)

Популярна телеведуча Леся Нікітюк офіційно підтвердила свою вагітність. Знаменитість оприлюднила серію світлин на природі, де постала в довгій білій напівпрозорій сукні й продемонструвала заокруглений живіт.

Related video

В інтерв'ю виданню "Клац" зірка розповіла про момент, коли дізналася про майбутнє материнство. Це сталося під час роботи над українською романтичною комедією "Песики", де вона виконує головну роль.

Телеведуча зробила підряд чотири тести на вагітність — всі показали позитивний результат. Довгий час Нікітюк нікому про це не розповідала і продовжувала зніматися так, наче нічого особливого не сталося. Вона не відчувала токсикозу чи гормональних коливань.

Леся Нікітюк про вагітність

Разом з тим, телеведуча стала більш чутливою.

"Одного разу я подивилася в TikTok відео, як народжує кобила. І мені так стало її шкода, що я аж розплакалась. Я хотіла кудись мчати, рятувати ту кобилу, я хотіла дізнатись, де вона. Розумію, що це звучить дуже дивно, адже це природний процес… Цієї миті подзвонив Дмитро, запитав перелякано "Боже, чого ти плачеш?". А я йому "Кобила народжує і мені її шкода". Він розсміявся, сказав, що на все життя запам'ятає, як подзвонив мені, а я реву, бо кобила народжує", — жартує Леся.

Загадала три бажання

Зірка розповіла, що 31 грудня 2023 року написала на листочку собі три бажання: здорові стосунки, дитину і фільм на Netflix. І наступний рік приніс їй рівно те, що вона загадала — тобто фантазія та бажання привели в ту "прекрасну точку життя", де вона знаходиться зараз.

Нікітюк вагітна первістком Фото: Оля Віхтюк

Також Нікітюк зізналася, що не звикла ділитися особистим, але мала чимало складних моментів і невдалих стосунків, про які нікому не розказувала. Вона довго шукала свою людину.

Готова до народження дитини

Леся підкреслила, що вагітність прийшла до неї саме тоді, коли вона була до неї готова, тому вона абсолютно спокійно на це відреагувала — без грама страху. "Я завжди вміла чекати. Кажуть, хто вміє чекати, до того все приходить вчасно. Я вірю: до мене все прийшло саме так — вчасно", — підсумувала вона.

Леся знялась у розкішній фотосесії Фото: Оля Віхтюк

Під публікацією Лесі Нікітюк одразу з'явилося багато відгуків від відомих особистостей: колег по індустрії розваг, телезірок та блогерів. Серед перших, хто публічно висловив підтримку ведучій, стала акторка Ольга Сумська.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Леся Нікітюк публічно звернулася до свого нареченого Дмитра Бабчука, якому 9 червня виповнилося 29 років.

Телеведуча після багатьох років покинула проєкт "Хто зверху".

Крім того, подруга зірки прокоментувала чутки про її вагітність. Валерія Товстолєс думала, що все це неправда.