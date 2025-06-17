"Боже, почему ты плачешь": беременная Леся Никитюк рассказала о ребенке от военного (фото)

Популярная телеведущая Леся Никитюк официально подтвердила свою беременность. Знаменитость обнародовала серию фотографий на природе, где предстала в длинном белом полупрозрачном платье и продемонстрировала закругленный живот.

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В интервью изданию "Клац" звезда рассказала о моменте, когда узнала о будущем материнстве. Это произошло во время работы над украинской романтической комедией "Песики", где она исполняет главную роль.

Телеведущая сделала подряд четыре теста на беременность — все показали положительный результат. Долгое время Никитюк никому об этом не рассказывала и продолжала сниматься так, как будто ничего особенного не произошло. Она не чувствовала токсикоза или гормональных колебаний.

Леся Никитюк о беременности

Вместе с тем, телеведущая стала более чувствительной.

"Однажды я посмотрела в TikTok видео, как рожает кобыла. И мне так стало ее жалко, что я даже расплакалась. Я хотела куда-то мчаться, спасать ту кобылу, я хотела узнать, где она. Понимаю, что это звучит очень странно, ведь это естественный процесс... В этот момент позвонил Дмитрий, спросил испуганно "Боже, почему ты плачешь?". А я ему "Кобыла рожает и мне ее жалко". Он рассмеялся, сказал, что на всю жизнь запомнит, как позвонил мне, а я реву, потому что кобыла рожает", — шутит Леся.

Загадала три желания

Звезда рассказала, что 31 декабря 2023 года написала на листочке себе три желания: здоровые отношения, ребенка и фильм на Netflix. И следующий год принес ей ровно то, что она загадала — то есть фантазия и желание привели в ту "прекрасную точку жизни", где она находится сейчас.

Никитюк беременна первенцем Фото: Оля Вихтюк

Также Никитюк призналась, что не привыкла делиться личным, но имела немало сложных моментов и неудачных отношений, о которых никому не рассказывала. Она долго искала своего человека.

Готова к рождению ребенка

Леся подчеркнула, что беременность пришла к ней именно тогда, когда она была к ней готова, поэтому она абсолютно спокойно на это отреагировала — без грамма страха. "Я всегда умела ждать. Говорят, кто умеет ждать, к тому все приходит вовремя. Я верю: ко мне все пришло именно так — вовремя", — подытожила Никитюк.

Леся снялась в роскошной фотосессии Фото: Оля Вихтюк

Под публикацией Леси Никитюк сразу появилось много отзывов от известных личностей: коллег по индустрии, телезвезд и блогеров. Среди первых, кто публично выразил поддержку ведущей, стала актриса Ольга Сумская.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Леся Никитюк публично обратилась к своему жениху Дмитрию Бабчуку, которому 9 июня исполнилось 29 лет.

Телеведущая после многих лет покинула проект "Хто зверху".

Кроме того, подруга звезды прокомментировала слухи о ее беременности. Валерия Товстолес думала, что все это неправда.