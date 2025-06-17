Леся Никитюк беременна первенцем: что известно об отце ребенка (фото)

37-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк ждет первого ребенка. Звезда фильма "Песики" беременна от 29-летнего военного Дмитрия Бабчука.

Related video

Фокус рассказывает, что известно об отце ребенка Леси Никитюк.

Кто отец ребенка Леси Никитюк

Популярная ведущая, которая недавно официально подтвердила свою первую беременность, состоит в отношениях с 29-летним военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Именно он стал отцом будущего ребенка знаменитости.

Дмитрий сделал Лесе предложение во время их отдыха в Карпатах в начале 2025 года.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук Фото: special_my_profession

Жених Леси Никитюк — морской пехотинец ВСУ, служит в одном из подразделений украинских морпехов. С 20 лет Дмитрий посвящает себя защите Украины.

Пара вызвала слухи об отношениях еще в октябре 2024 года — по татуировкам пользователи сети распознали Дмитрия.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук Фото: special_my_profession

Как именно влюбленные познакомились, неизвестно. Впрочем, Дмитрий довольно часто появляется в соцсетях звездной избранницы.

Сам будущий отец также активно ведет социальные сети и имеет значительную аудиторию. На его страницу в Instagram подписаны более 57 тысяч пользователей. В своем профиле Бабчук в свое время отметил, что является "пенсионером Вооруженных Сил Украины".

Леся Никитюк беременна

Леся рассказала, что узнала о новом статусе прямо на съемочной площадке во время съемок фильма "Песики": сделала 4 теста подряд и все показали две полоски.

Сейчас звезда экрана чувствует себя прекрасно — без токсикоза, активно тренируется и плавает по 3 км в день.

"Я могу точно сказать, что это абсолютно магический период в моей жизни. Я чувствую себя такой счастливой, такой спокойной. Беременность пришла ко мне именно тогда, когда я была к ней готова, и я абсолютно спокойно на это отреагировала, без грамма страха. Возле меня оказался именно тот мужчина, который меня поддержал, который разделил со мной счастье. Он ни разу не дал мне повода испугаться чего-то, будучи рядом или далеко от меня, и ни разу не дал мне почувствовать одиночество или тревогу", — признается беременная впервые знаменитость.

Леся Никитюк Фото: Оля Вихтюк

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Леся Никитюк публично обратилась к своему жениху Дмитрию Бабчуку, которому накануне исполнилось 29 лет.

После месяцев слухов о беременности ведущая показалась с округлившимся животом на страницах глянца.

Кроме того, звезда стала более чувствительной и расплакалась из-за видео в TikTok.