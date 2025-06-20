"Самий кайф": коханий Лесі Нікітюк поділився подробицями про народження сина

29-річний військовослужбовець Дмитро Бабчук, коханий телеведучої Лесі Нікітюк і батько її сина, який народився 15 червня, зізнався, що про свій новий статус дізнався, перебуваючи на завданні.

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Про це він повідомив у сторіс Instagram.

"Найкайфовіший кайф цього життя, що я був на завданні і в День батька став батьком", — написав він, додавши фото Лесі з сином на тлі пологового будинку.

Бабчук також поділився знімком, зробленим у машині, де чоловік за кермом, а на задньому сидінні — Нікітюк із новонародженим.

На початку 2025 року Дмитро освідчився коханій. Це сталося в Карпатах, де пара відпочивала.

Чоловік уже дев'ять років — військовослужбовець. Він служить в одному з підрозділів українських морпіхів.

"Служба і війна багато чому навчила мене, а основне — це зробили мене тим, ким я є. Даючи оцінку своєму життю, я можу з упевненістю сказати, що пишаюся собою. Окремо хочу висловити слова подяки своїм друзям, основу з яких складають військові. Ціную вашу підтримку, допомогу і за те, що ділитеся досвідом, хоч ми і служимо в різних сферах, ми одне ціле. Хочу, щоб кожен із нас дожив до кінця цієї катки. Ми одне мілітарі суспільство, що несе в маси правильні цінності для молодого покоління, ми наставники, яких не було в нас, коли кожен із нас ухвалював рішення приєднатися до армії", — писав він у день свого 29-річчя.

Леся Нікітюк довго тримала своє особисте життя в секреті. Однак коли у ЗМІ поповзли чутки про загадкового коханого, вона нарешті порушила мовчання.

"Без зайвих слів, інтриг і розслідувань. Дмитро Михайлович + Леся Іванівна = кохання. P.S. Спасибі всім за теплі слова і побажання! Директ уже розірвано", — повідомила телеведуча в жовтні минулого року.

Леся Нікітюк повідомила про роман із Дмитром Бабчуком у жовтні минулого року Фото: Instagram lesia_nikituk

Раніше Фокус писав, що:

Ми також писали, що Нікітюк показала перші фото із сином.