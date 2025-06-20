"Самый кайф": возлюбленный Леси Никитюк поделился подробностями о рождении сына

29-летний военнослужащий Дмитрий Бабчук, возлюбленный телеведущей Леси Никитюк и отец ее сына, который родился 15 июня, признался, что о своем новом статусе узнал, находясь на задании.

Related video

Об этом он сообщил в сторис Instagram.

"Самый кайф этой жизни, что я был на задаче и в День отца стал отцом", – написал он, добавив фото Леси с сыном на фоне роддома.

Бабчук также поделился снимком, сделанным в машине, где мужчина за рулем, а на заднем сидении – Никитюк с новорожденным.

В начале 2025 года Дмитрий сделал любимой предложение. Это произошло в Карпатах, где пара отдыхала.

Мужчина уже девять лет – военнослужащий. Он служит в одном из подразделений украинских морпехов.

"Служба и война многому научила меня, а основное – это сделали меня тем, кем я являюсь. Давая оценку своей жизни, я могу с уверенностью сказать, что горжусь собой. Отдельно хочу выразить слова благодарности своим друзьям, основу из которых составляют военные. Ценю вашу поддержку, помощь и за то, что делитесь опытом, хоть мы и служим в разных сферах, мы одно целое. Хочу, чтобы каждый из нас дожил до конца этой катки. Мы одно милитари общество, несущее в массы правильные ценности для молодого поколения, мы наставники, которых не было у нас, когда каждый из нас принимал решение присоединиться к армии", – писал он в день своего 29-летия.

Леся Никитюк долго держала свою личную жизнь в секрете. Однако когда в СМИ поползли слухи о загадочном возлюбленном, она наконец нарушила молчание.

"Без лишних слов, интриг и расследований. Дмитрий Михайлович + Леся Ивановна = любовь. P.S. Спасибо всем за теплые слова и пожелания! Директ уже разорван", – сообщила телеведущая в октябре прошлого года.

Леся Никитюк сообщила о романе в Дмитрием Бабчуков в октябре прошлого года Фото: Instagram lesia_nikituk

Ранее Фокус писал, что:

Мы также писали, что Никитюк показала первые фото с сыном.