Леся Никитюк родила сына: первые фото из роддома

Украинская телеведущая Леся Никитюк впервые стала мамой. Звезда шоу "Кто сверху" родила сына от военного Дмитрия Бабчука.

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Первыми кадрами из роддома Леся поделилась в Instagram. Жених забрал их с сыном из медицинского учреждения в Киеве.

В частности, Дмитрий привез телеведущей большой букет цветов.

"Сын", — лаконично написала Никитюк, которая до последнего публично не подтверждала беременность.

Имени первенца звезда экрана не раскрыла. Также Леся не показала лицо малыша. В четверг, 19 июня, о рождении сына у телеведущей начали сообщать известные блоггеры, ссылаясь на собственные источники.

Кто отец ребенка Леси Никитюк

Известная телеведущая помолвлена с 29-летним военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Он сделал Лесе предложение во время их отдыха в Карпатах в начале 2025 года. Жених и отец ребенка Леси Никитюк — морской пехотинец ВСУ, служит в одном из подразделений украинских морпехов.

О беременности Никитюк узнала во время съемок фильма "Песики", сделав четыре теста подряд.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

После месяцев слухов о беременности Леся Никитюк показалась с округлым животом на страницах глянца.

Звезда стала более чувствительной и расплакалась из-за видео в TikTok.

Кроме того, Фокус рассказывал, что известно об отце ребенка Леси Никитюк.