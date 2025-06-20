Леся Нікітюк народила сина: перші фото з пологового

Українська телеведуча Леся Нікітюк уперше стала мамою. Зірка шоу "Хто зверху" народила сина від військового Дмитра Бабчука.

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Першими кадрами з пологового Леся поділилася в Instagram. Наречений забрав їх із сином з медичного закладу в Києві.

Зокрема, Дмитро привіз телеведучій великий букет квітів.

"Син", — лаконічно написала Нікітюк, яка до останнього публічно не підтверджувала вагітність.

Леся Нікітюк з нареченим та сином Фото: Instagram lesia_nikituk

Імені первістка зірка екрану не розкрила. Також Леся не показала обличчя малюка.

Леся Нікітюк із сином Фото: Instagram lesia_nikituk

Раніше блогер Богдан Беспалов першим повідомив про народження сина телеведучої.

"Леся Нікітюк в неділю народила хлопчика. В Першому пологовому Києва. Сьогодні виписалася. Тихенько, без шуму. Тато малюка зустрів та забрав. Нехай ростуть здорові та щасливі", — написав Беспалов.

Леся Нікітюк із сином Фото: Instagram lesia_nikituk

Хто батько дитини Лесі Нікітюк

Відома телеведуча заручена з 29‑річним військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Він освідчився Лесі під час їхнього відпочинку в Карпатах на початку 2025 року. Наречений та батько дитини Лесі Нікітюк — морський піхотинець ЗСУ, служить в одному з підрозділів українських морпіхів.

Про вагітність Нікітюк дізналася під час зйомок фільму "Песики", зробивши чотири тести поспіль.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Після місяців чуток про вагітність Леся Нікітюк показалася з округлим животом на сторінках глянцю.

Зірка стала більш чутливою та розплакалася через відео в TikTok.

Крім того, Фокус розповідав, що відомо про батька дитини Лесі Нікітюк.