Леся Нікітюк народила сина: перші фото з пологового
Українська телеведуча Леся Нікітюк уперше стала мамою. Зірка шоу "Хто зверху" народила сина від військового Дмитра Бабчука.
Першими кадрами з пологового Леся поділилася в Instagram. Наречений забрав їх із сином з медичного закладу в Києві.
Зокрема, Дмитро привіз телеведучій великий букет квітів.
"Син", — лаконічно написала Нікітюк, яка до останнього публічно не підтверджувала вагітність.
Імені первістка зірка екрану не розкрила. Також Леся не показала обличчя малюка.
Раніше блогер Богдан Беспалов першим повідомив про народження сина телеведучої.
"Леся Нікітюк в неділю народила хлопчика. В Першому пологовому Києва. Сьогодні виписалася. Тихенько, без шуму. Тато малюка зустрів та забрав. Нехай ростуть здорові та щасливі", — написав Беспалов.
Хто батько дитини Лесі Нікітюк
Відома телеведуча заручена з 29‑річним військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Він освідчився Лесі під час їхнього відпочинку в Карпатах на початку 2025 року. Наречений та батько дитини Лесі Нікітюк — морський піхотинець ЗСУ, служить в одному з підрозділів українських морпіхів.
Про вагітність Нікітюк дізналася під час зйомок фільму "Песики", зробивши чотири тести поспіль.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Після місяців чуток про вагітність Леся Нікітюк показалася з округлим животом на сторінках глянцю.
- Зірка стала більш чутливою та розплакалася через відео в TikTok.
Крім того, Фокус розповідав, що відомо про батька дитини Лесі Нікітюк.