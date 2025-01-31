Леся Никитюк впервые прокомментировала увольнение из "Хто зверху?" и намекнула на перемены в жизни

Леся Никитюк впервые прокомментировала свое возможное увольнение из шоу "Хто зверху?". Ведущая призналась, что последние годы полностью посвящала себя работе, но война заставила ее переосмыслить приоритеты.

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Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась мыслями относительно своего возможного ухода из популярного шоу "Хто зверху?". В комментарии для "ЖВЛ Представляет" она призналась, что последние годы ее жизни были настоящим марафоном, в котором карьера всегда стояла на первом месте, оставляя личную жизнь на втором плане.

С началом полномасштабной войны взгляды Леси изменились — она поняла, что не стоит откладывать жизнь на потом и важно находить баланс между работой и личным. Именно поэтому ведущая решила больше времени уделять себе и своим родным. Вероятно, это и повлияло на ее решение уйти из шоу.

"Это был настоящий забег длиной в 10 лет. Я не могла найти баланс, а война напомнила, что нужно жить здесь и сейчас, заботиться о себе, своем эмоциональном состоянии и людях рядом", — поделилась Никитюк.

Сейчас в личной жизни ведущей все складывается прекрасно. Она находится в отношениях с военным Дмитрием Бабчуком, который уже сделал ей предложение. В то же время в сети активно ходят слухи о беременности Леси. Инсайдеры даже утверждают, что телеведущая действительно ждет первенца и вскоре станет мамой.

Напомним, ранее мы писали, что Леся Никитюк беременна первенцем, — СМИ.

Кроме этого, Фокус писал, что Леся Никитюк на фоне слухов о беременности показалась в полный рост.