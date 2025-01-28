Леся Никитюк беременна первенцем, — СМИ

Леся Никитюк впервые станет мамой. Информацию о беременности 37-летней звезды распространяют украинские СМИ.

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Украинская телеведущая и актриса Леся Никитюк готовится стать мамой впервые. Об этом пишет издание ТСН.ua.

Слухи о беременности появились после того, как знаменитость объявила о прекращении работы в развлекательном шоу, ведущей которого она была с 2018 года. Это решение сразу вызвало волну предположений среди поклонников, и, как выяснилось, они имели основания.

Источники ТСН.ua подтвердили, что 37-летняя Никитюк действительно ждет первенца. Впрочем, сама телеведущая пока воздерживается от комментариев.

Напомним, что в этом году в личной жизни звезды произошли значительные изменения. Она объявила о помолвке с возлюбленным-военным, который младше ее на девять лет. Избранником Леси стал Дмитрий Бабчук, с которым у нее завязался роман после знакомства в непростое для страны время.

Заметим, ранее мы писали, что Леся Никитюк очаровала нежным фото с женихом-воином.

Кроме этого, Фокус писал, что вышел трейлер комедии с Лесей Никитюк в главной роли.