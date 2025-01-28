Леся Нікітюк вагітна первістком, - ЗМІ

Леся Нікітюк вперше стане мамою. Інформацію про вагітність 37-річної зірки поширюють українські ЗМІ.

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Українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк готується стати мамою вперше. Про це пише видання ТСН.ua.

Чутки про вагітність з’явилися після того, як знаменитість оголосила про припинення роботи у розважальному шоу, ведучою якого вона була з 2018 року. Це рішення одразу викликало хвилю припущень серед шанувальників, і, як з’ясувалося, вони мали підстави.

Джерела ТСН.ua підтвердили, що 37-річна Нікітюк дійсно чекає на первістка. Втім, сама телеведуча поки утримується від коментарів.

Нагадаємо, що цього року в особистому житті зірки відбулися значні зміни. Вона оголосила про заручини з коханим-військовим, який молодший за неї на дев’ять років. Обранцем Лесі став Дмитро Бабчук, з яким у неї зав’язався роман після знайомства в непростий для країни час.

Зауважимо, раніше ми писали, що Леся Нікітюк зачарувала ніжним фото з нареченим-воїном.

Крім цього, Фокус писав, що вийшов трейлер комедії з Лесею Нікітюк у головній ролі.