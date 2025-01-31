Леся Нікітюк вперше прокоментувала звільнення з "Хто зверху?" та натякнула на зміни в житті

Леся Нікітюк вперше прокоментувала своє можливе звільнення з шоу "Хто зверху?". Ведуча зізналася, що останні роки повністю присвячувала себе роботі, але війна змусила її переосмислити пріоритети.

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Відома українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася думками щодо свого можливого звільнення з популярного шоу "Хто зверху?". У коментарі для "ЖВЛ Представляє" вона зізналася, що останні роки її життя були справжнім марафоном, у якому кар’єра завжди стояла на першому місці, залишаючи особисте життя на другому плані.

З початком повномасштабної війни погляди Лесі змінилися – вона зрозуміла, що не варто відкладати життя на потім і важливо знаходити баланс між роботою та особистим. Саме тому ведуча вирішила більше часу приділяти собі та своїм рідним. Ймовірно, це і вплинуло на її рішення піти з шоу.

"Це був справжній забіг довжиною в 10 років. Я не могла знайти баланс, а війна нагадала, що потрібно жити тут і зараз, дбати про себе, свій емоційний стан та людей поруч", – поділилася Нікітюк.

Зараз в особистому житті ведучої все складається чудово. Вона перебуває у стосунках із військовим Дмитром Бабчуком, який вже освідчився їй. Водночас у мережі активно ширяться чутки про вагітність Лесі. Інсайдери навіть стверджують, що телеведуча справді чекає на первістка і невдовзі стане мамою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Леся Нікітюк вагітна первістком, — ЗМІ.

Крім цього, Фокус писав, що Леся Нікітюк на тлі чуток про вагітність показалася в повний зріст.