Леся Нікітюк вперше прокоментувала звільнення з "Хто зверху?" та натякнула на зміни в житті
Леся Нікітюк вперше прокоментувала своє можливе звільнення з шоу "Хто зверху?". Ведуча зізналася, що останні роки повністю присвячувала себе роботі, але війна змусила її переосмислити пріоритети.
Відома українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася думками щодо свого можливого звільнення з популярного шоу "Хто зверху?". У коментарі для "ЖВЛ Представляє" вона зізналася, що останні роки її життя були справжнім марафоном, у якому кар’єра завжди стояла на першому місці, залишаючи особисте життя на другому плані.
З початком повномасштабної війни погляди Лесі змінилися – вона зрозуміла, що не варто відкладати життя на потім і важливо знаходити баланс між роботою та особистим. Саме тому ведуча вирішила більше часу приділяти собі та своїм рідним. Ймовірно, це і вплинуло на її рішення піти з шоу.
"Це був справжній забіг довжиною в 10 років. Я не могла знайти баланс, а війна нагадала, що потрібно жити тут і зараз, дбати про себе, свій емоційний стан та людей поруч", – поділилася Нікітюк.
Зараз в особистому житті ведучої все складається чудово. Вона перебуває у стосунках із військовим Дмитром Бабчуком, який вже освідчився їй. Водночас у мережі активно ширяться чутки про вагітність Лесі. Інсайдери навіть стверджують, що телеведуча справді чекає на первістка і невдовзі стане мамою.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Леся Нікітюк вагітна первістком, — ЗМІ.
Крім цього, Фокус писав, що Леся Нікітюк на тлі чуток про вагітність показалася в повний зріст.