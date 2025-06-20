Стиль життя
Пес Патрон, Дорофєєва та Горбунов: як Лесю Нікітюк вітають з народженням первістка (фото)
Українська ведуча та акторка Леся Нікітюк вперше стала мамою. Зірку українського телебачення, а з недавніх пір i Netflix, вітають її зіркові друзі та прихильники.
Related video
Фокус розповідає, як українці відреагували на новини про поповнення в родині зірки фільму "Песики".
15 червня Леся народила хлопчика, імʼя якого поки тримає в секреті. Батьком дитини став наречений телеведучої та військовий Дмитро Бабчук.
Реакція зірок на вагітність Лесі Нікітюк
- "Чому народила ти, а плачу я? Дякую тобі за найкращі світлі новини в ці дні. Вітаю вас", — написала телеведуча Маша Єфросиніна.
- "Лесюня!!!!!!!!!! Яке щастя!!!! Вітання вашій сімʼї", — звернулася до новоспеченої мами співачка Надя Дорофєєва.
- "Лесю, щирі вітання від усієї команди! Нехай козак росте здоровим", — написала команда "Нового каналу".
- "Безцінні новини. Дякую вашій родині за це!!! Женіха мого там бережіть, не ображайте", — пожартувала Даша Астафʼєва.
- "Найкращий подарунок Всесвіту. Вітаю вас. Впевнений, цей малюк змінить світ", — написав блогер та кінопродюсер Євген Таллер.
- "Щастя та шаленого кохання на довгі роки! Син — це круто", — звернувся до Лесі Григорій Решетнік, який виховує трьох синів.
- "ЩОООО. Моя родина щиро вітає вас", — написали фотографи Ліберові.
- "Вітаю з материнством. Щастя, любові,міцного здоров’я батькам і синочкові", — зазначила співачка Альона Омаргалієва.
- Леся!!!!! Це неймовірне щастя. Вітаю тебе, та твою родину від нашої. Дякую тобі за нову дитинку. НЕЙМОВІРНА!!!! Боже, а яка ти гарна", — написала блогерка та бізнесвумен Сабіна Мусіна.
- "Найкраще, що може в житті відбутися!! Леся, вітаємо!! Щастя синочку!!" — звернувся до Нікітюк Юрій Горбунов.
- "Вітаю, молоді батьки. Таке щастя!! Нехай синочок здоровий росте та дає поспати", — написала блогерка Вікторія Маремуха.
- "Аааа!! Неймовірна !!! Як круто!!! Вітаю вашу родину", — зазначила Джамала.
- "Найщиріші вітання Вашій родині!!! Матуся, все прекрасне тільки починається ", — написала Ірина Монатик.
Ба більше, до привітань приєднався сам Пес Патрон: "Вітаааааю чудову сімʼю з такою подією! Лизь кожному!"
Леся Нікітюк народила сина
Телеведуча в неділю, 15 червня, народила хлопчика. 20 червня Леся показала фото з малюком під час виписки з пологового в Києві.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Наречений Лесі Нікітюк поділився першими враженнями від батьківства.
- Нікітюк робила чотири тести поспіль, перш ніж підтвердити вагітність.
Крім того, Фокус розповідав, що відомо про батька дитини Лесі Нікітюк.