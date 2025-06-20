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Стиль життя

Пес Патрон, Дорофєєва та Горбунов: як Лесю Нікітюк вітають з народженням первістка (фото)

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Фото: Instagram lesia_nikituk | Леся Нікітюк

Українська ведуча та акторка Леся Нікітюк вперше стала мамою. Зірку українського телебачення, а з недавніх пір i Netflix, вітають її зіркові друзі та прихильники.

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15 червня Леся народила хлопчика, імʼя якого поки тримає в секреті. Батьком дитини став наречений телеведучої та військовий Дмитро Бабчук.

Леся Нікітюк з нареченим та сином Fullscreen
Леся Нікітюк з нареченим та сином
Фото: Instagram lesia_nikituk

Реакція зірок на вагітність Лесі Нікітюк

  • "Чому народила ти, а плачу я? Дякую тобі за найкращі світлі новини в ці дні. Вітаю вас", — написала телеведуча Маша Єфросиніна.
  • "Лесюня!!!!!!!!!! Яке щастя!!!! Вітання вашій сімʼї", — звернулася до новоспеченої мами співачка Надя Дорофєєва.
  • "Лесю, щирі вітання від усієї команди! Нехай козак росте здоровим", — написала команда "Нового каналу".
  • "Безцінні новини. Дякую вашій родині за це!!! Женіха мого там бережіть, не ображайте", — пожартувала Даша Астафʼєва.
  • "Найкращий подарунок Всесвіту. Вітаю вас. Впевнений, цей малюк змінить світ", — написав блогер та кінопродюсер Євген Таллер.
  • "Щастя та шаленого кохання на довгі роки! Син — це круто", — звернувся до Лесі Григорій Решетнік, який виховує трьох синів.
  • "ЩОООО. Моя родина щиро вітає вас", — написали фотографи Ліберові.
  • "Вітаю з материнством. Щастя, любові,міцного здоров’я батькам і синочкові", — зазначила співачка Альона Омаргалієва.
Леся Нікітюк уперше стала мамою Fullscreen
Леся Нікітюк уперше стала мамою
Фото: Instagram lesia_nikituk
  • Леся!!!!! Це неймовірне щастя. Вітаю тебе, та твою родину від нашої. Дякую тобі за нову дитинку. НЕЙМОВІРНА!!!! Боже, а яка ти гарна", — написала блогерка та бізнесвумен Сабіна Мусіна.
  • "Найкраще, що може в житті відбутися!! Леся, вітаємо!! Щастя синочку!!" — звернувся до Нікітюк Юрій Горбунов.
  • "Вітаю, молоді батьки. Таке щастя!! Нехай синочок здоровий росте та дає поспати", — написала блогерка Вікторія Маремуха.
  • "Аааа!! Неймовірна !!! Як круто!!! Вітаю вашу родину", — зазначила Джамала.
  • "Найщиріші вітання Вашій родині!!! Матуся, все прекрасне тільки починається ", — написала Ірина Монатик.

Ба більше, до привітань приєднався сам Пес Патрон: "Вітаааааю чудову сімʼю з такою подією! Лизь кожному!"

Леся Нікітюк народила сина

Телеведуча в неділю, 15 червня, народила хлопчика. 20 червня Леся показала фото з малюком під час виписки з пологового в Києві.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Фокус розповідав, що відомо про батька дитини Лесі Нікітюк.