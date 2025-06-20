Пес Патрон, Дорофеева и Горбунов: как Лесю Никитюк поздравляют с рождением первенца (фото)
Украинская ведущая и актриса Леся Никитюк впервые стала мамой. Звезду украинского телевидения, а с недавних пор и Netflix, поздравляют ее звездные друзья и поклонники.
Фокус рассказывает, как украинцы отреагировали на новости о пополнении в семье звезды фильма "Песики".
15 июня Леся родила мальчика, имя которого пока держит в секрете. Отцом ребенка стал жених телеведущей и военный Дмитрий Бабчук.
Реакция звезд на беременность Леси Никитюк
- "Почему родила ты, а плачу я? Спасибо тебе за лучшие светлые новости в эти дни. Поздравляю вас", — написала телеведущая Маша Ефросинина.
- "Лесюня!!!!!!!!!! Какое счастье!!!! Поздравления вашей семье", — обратилась к новоиспеченной маме певица Надя Дорофеева.
- "Леся, искренние поздравления от всей команды! Пусть казак растет здоровым", — написала команда "Нового канала".
- "Бесценные новости. Спасибо вашей семье за это!!! Жениха моего там берегите, не обижайте", — пошутила Даша Астафьева.
- "Лучший подарок Вселенной. Поздравляю вас. Уверен, этот малыш изменит мир", — написал блогер и кинопродюсер Евгений Таллер.
- "Счастья и безумной любви на долгие годы! Сын — это круто", — обратился к Лесе Григорий Решетник, который воспитывает троих сыновей.
- "Моя семья искренне поздравляет вас", — написали фотографы Либеровы.
- "Поздравляю с материнством. Счастья, любви, крепкого здоровья родителям и сыночку", — отметила певица Алена Омаргалиева.
- Леся!!!!! Это невероятное счастье. Поздравляю тебя, и твою семью от нашей. Спасибо тебе за нового ребенка. НЕЙМОВЕРНАЯ!!!! Боже, а какая ты красивая", — написала блогерша и бизнесвумен Сабина Мусина.
- "Лучшее, что может в жизни произойти!!! Леся, поздравляем!!! Счастья сыночку!!!" — обратился к Никитюк Юрий Горбунов.
- "Поздравляю, молодые родители. Такое счастье!!! Пусть сыночек здоровый растет и дает поспать", — написала блогерша Виктория Маремуха.
- "Аааа!!! Невероятная!!! Как круто!!! Поздравляю вашу семью", — отметила Джамала.
- "Самые искренние поздравления Вашей семье!!! Мамочка, все прекрасное только начинается", — написала Ирина Монатик.
Более того, к поздравлениям присоединился сам Пес Патрон: "Поздравляю замечательную семью с таким событием! Лизь каждому!"
Леся Никитюк родила сына
Телеведущая в воскресенье, 15 июня, родила мальчика. 20 июня Леся показала фото с малышом во время выписки из роддома в Киеве.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Жених Леси Никитюк поделился первыми впечатлениями от отцовства.
- Никитюк делала четыре теста подряд, прежде чем подтвердить беременность.
Кроме того, Фокус рассказывал, что известно об отце ребенка Леси Никитюк.