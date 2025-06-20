Пес Патрон, Дорофеева и Горбунов: как Лесю Никитюк поздравляют с рождением первенца (фото)

Украинская ведущая и актриса Леся Никитюк впервые стала мамой. Звезду украинского телевидения, а с недавних пор и Netflix, поздравляют ее звездные друзья и поклонники.

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15 июня Леся родила мальчика, имя которого пока держит в секрете. Отцом ребенка стал жених телеведущей и военный Дмитрий Бабчук.

Леся Никитюк с женихом и сыном Фото: Instagram lesia_nikituk

Реакция звезд на беременность Леси Никитюк

"Почему родила ты, а плачу я? Спасибо тебе за лучшие светлые новости в эти дни. Поздравляю вас", — написала телеведущая Маша Ефросинина.

"Лесюня!!!!!!!!!! Какое счастье!!!! Поздравления вашей семье", — обратилась к новоиспеченной маме певица Надя Дорофеева.

"Леся, искренние поздравления от всей команды! Пусть казак растет здоровым", — написала команда "Нового канала".

"Бесценные новости. Спасибо вашей семье за это!!! Жениха моего там берегите, не обижайте", — пошутила Даша Астафьева.

"Лучший подарок Вселенной. Поздравляю вас. Уверен, этот малыш изменит мир", — написал блогер и кинопродюсер Евгений Таллер.

"Счастья и безумной любви на долгие годы! Сын — это круто", — обратился к Лесе Григорий Решетник, который воспитывает троих сыновей.

"Моя семья искренне поздравляет вас", — написали фотографы Либеровы.

"Поздравляю с материнством. Счастья, любви, крепкого здоровья родителям и сыночку", — отметила певица Алена Омаргалиева.

Леся Никитюк впервые стала мамой Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся!!!!! Это невероятное счастье. Поздравляю тебя, и твою семью от нашей. Спасибо тебе за нового ребенка. НЕЙМОВЕРНАЯ!!!! Боже, а какая ты красивая", — написала блогерша и бизнесвумен Сабина Мусина.

"Лучшее, что может в жизни произойти!!! Леся, поздравляем!!! Счастья сыночку!!!" — обратился к Никитюк Юрий Горбунов.

"Поздравляю, молодые родители. Такое счастье!!! Пусть сыночек здоровый растет и дает поспать", — написала блогерша Виктория Маремуха.

"Аааа!!! Невероятная!!! Как круто!!! Поздравляю вашу семью", — отметила Джамала.

"Самые искренние поздравления Вашей семье!!! Мамочка, все прекрасное только начинается", — написала Ирина Монатик.

Более того, к поздравлениям присоединился сам Пес Патрон: "Поздравляю замечательную семью с таким событием! Лизь каждому!"

Леся Никитюк родила сына

Телеведущая в воскресенье, 15 июня, родила мальчика. 20 июня Леся показала фото с малышом во время выписки из роддома в Киеве.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Фокус рассказывал, что известно об отце ребенка Леси Никитюк.