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Стиль жизни

Пес Патрон, Дорофеева и Горбунов: как Лесю Никитюк поздравляют с рождением первенца (фото)

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Фото: Instagram lesia_nikituk | Леся Никитюк

Украинская ведущая и актриса Леся Никитюк впервые стала мамой. Звезду украинского телевидения, а с недавних пор и Netflix, поздравляют ее звездные друзья и поклонники.

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Фокус рассказывает, как украинцы отреагировали на новости о пополнении в семье звезды фильма "Песики".

15 июня Леся родила мальчика, имя которого пока держит в секрете. Отцом ребенка стал жених телеведущей и военный Дмитрий Бабчук.

Леся Никитюк с женихом и сыном Fullscreen
Леся Никитюк с женихом и сыном
Фото: Instagram lesia_nikituk

Реакция звезд на беременность Леси Никитюк

  • "Почему родила ты, а плачу я? Спасибо тебе за лучшие светлые новости в эти дни. Поздравляю вас", — написала телеведущая Маша Ефросинина.
  • "Лесюня!!!!!!!!!! Какое счастье!!!! Поздравления вашей семье", — обратилась к новоиспеченной маме певица Надя Дорофеева.
  • "Леся, искренние поздравления от всей команды! Пусть казак растет здоровым", — написала команда "Нового канала".
  • "Бесценные новости. Спасибо вашей семье за это!!! Жениха моего там берегите, не обижайте", — пошутила Даша Астафьева.
  • "Лучший подарок Вселенной. Поздравляю вас. Уверен, этот малыш изменит мир", — написал блогер и кинопродюсер Евгений Таллер.
  • "Счастья и безумной любви на долгие годы! Сын — это круто", — обратился к Лесе Григорий Решетник, который воспитывает троих сыновей.
  • "Моя семья искренне поздравляет вас", — написали фотографы Либеровы.
  • "Поздравляю с материнством. Счастья, любви, крепкого здоровья родителям и сыночку", — отметила певица Алена Омаргалиева.
Леся Никитюк впервые стала мамой Fullscreen
Леся Никитюк впервые стала мамой
Фото: Instagram lesia_nikituk
  • Леся!!!!! Это невероятное счастье. Поздравляю тебя, и твою семью от нашей. Спасибо тебе за нового ребенка. НЕЙМОВЕРНАЯ!!!! Боже, а какая ты красивая", — написала блогерша и бизнесвумен Сабина Мусина.
  • "Лучшее, что может в жизни произойти!!! Леся, поздравляем!!! Счастья сыночку!!!" — обратился к Никитюк Юрий Горбунов.
  • "Поздравляю, молодые родители. Такое счастье!!! Пусть сыночек здоровый растет и дает поспать", — написала блогерша Виктория Маремуха.
  • "Аааа!!! Невероятная!!! Как круто!!! Поздравляю вашу семью", — отметила Джамала.
  • "Самые искренние поздравления Вашей семье!!! Мамочка, все прекрасное только начинается", — написала Ирина Монатик.

Более того, к поздравлениям присоединился сам Пес Патрон: "Поздравляю замечательную семью с таким событием! Лизь каждому!"

Леся Никитюк родила сына

Телеведущая в воскресенье, 15 июня, родила мальчика. 20 июня Леся показала фото с малышом во время выписки из роддома в Киеве.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Фокус рассказывал, что известно об отце ребенка Леси Никитюк.